인도네시아, 자카르타 학교 폭발 대응…韓 게임 배틀그라운드 규제 검토

인도네시아 정부가 100명 가까운 부상자를 낸 자카르타 학교 폭발 사건 이후 '배틀그라운드'와 같은 비디오 게임에 대한 규제를 검토하고 있다고 블룸버그가 10일(현지시간) 보도했다.

프라세티오 하디 국무장관은 프라보워 수비안토 대통령이 해당 사건에 대한 경찰 조사 업데이트를 받은 후 내각에 이 같은 조치를 검토하라고 지시했다고 밝혔다.

지난 7일 북부 자카르타의 한 학교 이슬람 사원에서 정기 기도를 위해 사람들이 모이던 중 10대 학생이 폭발물을 터뜨려 100명 가까이 다쳤다.

크래프톤 '배틀그라운드'.

하디 장관은 새로운 규제 대상이 될 수 있는 게임의 예를 묻는 질문에, 국내 게임사 크래프톤의 '배틀그라운드'를 구체적으로 지목했다.

그는 규제의 형태에 대해 자세히 설명하지는 않았으나, "이러한 게임에는 다양한 종류의 무기가 등장하며, 배우기 쉽다"고 전했다. 이어 "그리고 심리적으로 폭력을 일상적인 것으로 만든다"고 규제 검토 이유를 설명했다.