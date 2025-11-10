에이드올 '베디비어', CES 2026 혁신상 2관왕

에이드올은 시각장애인 길 안내 로봇 '베디비어'가 세계 최대 IT·가전 전시회 CES 2026 혁신상 2개 부문에서 수상했다고 10일 밝혔다.

에이드올은 '인공지능(AI)' 부문과 '모두를 위한 인간 안보(HS4A)' 부문에서 상을 받았다.

'모두를 위한 인간 안보' 부문은 미국소비자기술협회(CTA)가 유엔(UN)과 협력해 인간 안보를 증진하는 기술에 수여하는 상이다.

에이드올 시각장애인 길 안내 로봇 '베디비어' (사진=에이드올)

베디비어는 '인공 소뇌' 역할을 하는 독자 뉴로모픽 AI 아키텍쳐인 '자기참조제어(SRC)' 기술을 탑재했다.

대뇌(DNN)가 목적지라는 고차원적 명령을 내리면 '인공 소뇌'가 실제 물리적 환경 변화에 실시간으로 반응하며 로봇을 제어하는 '상보적 인공지능' 구조다.

김제필 에이드올 대표는 "저전력 온디바이스 환경에서도 복잡한 환경 변화에 즉각적으로 반응할 수 있다"며 "저시력 및 실명 인구의 일상 속 이동 불편함을 해결하는 미래를 앞당기게 될 것"이라고 말했다.

한편 에이드올은 홍릉강소특구사업단 2025년 GRaND-K 창업학교 5기 기업이다. 온디바이스 컴퓨팅과 뉴로모픽 인공지능 기반의 지능형 로봇을 개발하고 있다.