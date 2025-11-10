다올티에스, 전국 로드쇼 성료…AI 대중화 여정 본격 시동

다올티에스(대표 홍정화)가 전국 4개 도시를 대상으로 한 '2025 다올티에스 로드쇼'를 마무리하며 인공지능(AI) 대중화와 고객 중심 비즈니스 전환을 본격화했다.

올티에스는 창원에서 열린 마지막 행사를 끝으로 전국 순회 '2025 다올티에스 로드쇼'를 성공적으로 마무리했다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 대전, 광주, 부산, 창원 등 주요 거점 도시에서 진행됐으며, 각 지역별 예상 참석 인원을 크게 웃도는 높은 참여율을 기록했다.

다올티에스, 전국 로드쇼(이미지=다올티에스)

올해 로드쇼는 단순한 파트너 중심 행사를 넘어 고객을 직접 초청해 시장과의 접점을 넓힌 점이 특징이다. 다올티에스는 총판으로서의 역할을 넘어 시장의 '오케스트레이터(Orchestrator)'로 자리매김하며, 국내 AI 도입의 새로운 패러다임을 제시했다. 참가자들은 "하드웨어 중심의 세미나가 아닌 실무 중심의 AI 세션이 유익했다"며 "다올티에스의 기획력과 추진력을 확인할 수 있었다"고 평가했다.

이번 행사에서 가장 주목받은 것은 다올티에스가 공개한 올인원(All-in-One) AI 플랫폼 '다올퓨전(DaolFusion)'이었다.

다올퓨전은 AI 인프라, 솔루션, 보안을 하나로 통합한 플랫폼으로, 델 테크놀로지스의 하드웨어, 팔로알토 네트웍스의 보안 기술, 수세(SUSE)의 오픈소스 역량이 결합된 다올티에스의 대표 브랜드다. 기업의 AI 성숙도와 도입 목적에 따라 ▲입문형(Starter) ▲보안 연계형(Pro) ▲클라우드 통합형(Max) 세 가지 라인업으로 구성돼 있다.

행사에는 업스테이지, 텐, 딥엑스, 애자일소다, 몬드리안에이아이 등 국내 주요 AI 기업들이 함께 참여해 'AI 시대의 변화와 적용 사례', '온 디바이스 AI', '보안과 생성형 AI의 융합' 등 다양한 실무 세션을 진행했다. 이들은 다올퓨전과 함께 인프라 구축부터 데이터 분석, 보안 강화까지 전 주기에 걸친 AI 혁신 전략을 공유했다.

다올티에스는 "AI는 더 이상 대기업만의 영역이 아니다"며 "다올퓨전은 기업의 AI 여정을 안내하는 'AI 내비게이션'으로서, 복잡한 도입 과정을 단순화하고 데이터를 인텔리전스로 전환하는 것을 목표로 한다"고 밝혔다. 또한 이번 로드쇼를 통해 리셀러 중심 모델에서 벗어나 고객 중심의 'B4B(Business for Business)' 시장으로 진화를 선언했다.

다올퓨전에는 LG AI연구원(EXAONE), 업스테이지(Solar LLM), 레인보우브레인(RAG 솔루션), 애자일소다(Agentic AI), 몬드리안AI, 딥엑스(DEEPX), 텐(TEN) 등 국내외 유수의 AI 전문기업들이 파트너로 참여 중이다.

다올티에스는 이들과 함께 AI 팩토리 PoC·데모센터를 기반으로 현장 중심의 AI 비즈니스 검증과 시범 도입을 추진할 계획이다. 또한 전국 네트워크를 활용해 기업별 맞춤형 인프라·보안·데이터 솔루션을 제공하고, 국내 AI 산업의 저변 확대에 앞장설 방침이다.

홍정화 대표는 창원 행사에서 "이제는 산업별 버티컬과 태스크 중심의 AI 전략이 필요한 시점"이라며 "다올티에스는 시장을 연결하고 새로운 기회를 창출하는 오케스트레이터 역할을 지속하겠다"고 말했다. 업계는 이번 로드쇼를 계기로 다올티에스가 단순 총판을 넘어 AI 비즈니스의 실질적 파트너로 도약했다고 평가하고 있다.