"돈 내고 수영 강습?"…수영 코칭 해주는 스마트 고글 화제

스마트 수영 고글을 출시해 주목을 끌었던 폼(Form)이 맞춤형 수영 코칭 서비스를 제공하는 최신 소프트웨어를 최근 공개했다고 IT매체 엔가젯이 보도했다.

‘헤드코치(HeadCoach) 2.0’은 사용자의 수영 동작을 분석해 모바일 앱을 통해 즉각적인 피드백을 제공한다. 장점과 개선해야 할 점을 알려주고 수영 고글의 증강현실 디스플레이에 사용자가 집중해야 할 부분을 알려준다.

사용자의 수영 동작을 분석해 피드백을 제공해 주는 스마트 고글이 소개돼 주목된다. (사진=폼)

헤드코치 2.0은 ▲스트로크당 거리(DPS) ▲스트로크 속도 ▲페이스 ▲심박수와 같은 지표는 물론 개인 폼 스코어와 기존 앱 데이터까지 분석한다. 기술 향상이나 경기 준비 등 사용자가 설정한 목표에 맞춰 인사이트를 제공할 수 있으며, 목표 달성을 위해 다음 세션에서 무엇을 달성해야 할지 집중적으로 분석해 알려준다.

모바일 앱에서 다양한 사용자의 수영 데이터를 추적하고 조언을 받을수 있다. (사진=폼)

헤드코치 2.0이 알려주는 코칭은 수백 만건의 수영 데이터와 전문 코치, 올림픽 수영 선수들의 의견을 기반으로 한다. 즉 데이터 중심의 분석에 인간 전문가의 인사이트를 결합해 신뢰성을 높였다.

현재 헤드코치 2.0은 폼 프리미엄 구독자 전용 기능으로 제공되며, 1개월 무료 체험 후 월 10달러(약 1만 4천원)에 이용할 수 있다.