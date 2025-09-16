메타 신형 스마트 글래스 깜짝 유출…"화면에 정보 겹쳐서 본다"

메타가 오는 17일(이하 현지시간) 열리는 연례 컨퍼런스 ‘메타 커넥트’를 앞두고 신형 스마트 글래스의 모습이 담긴 영상을 유출했다고 더버지, 비즈니스인사이더 등 외신들이 15일(현지시간) 보도했다.

해당 영상은 메타의 유튜브 계정에 잠시 게시됐다 삭제된 것으로, 영상 속에는 손목 밴드와 함께 구동하는 메타 레이밴 안경의 모습이 담겼다.

메타가 공개할 예정인 신형 스마트 글래스의 모습이 영상으로 공개됐다. (영상=엑스 @UploadVR)

현실 세계 화면 위에 지도와 텍스트를 겹쳐 보여주는 ‘헤드업 디스플레이(HUD)’와 표면 근전도(sEMG) 기술을 적용한 손목 밴드가 함께 작동하는 모습이 포착됐다.

또 다른 영상에서는 코 부분 중앙에 카메라를 장착한 랩어라운드(Wraparound) 디자인의 메타 오클리 안경도 등장했다.

사진=엑스 @UploadVR

비즈니스인사이더는 이번 HUD는 메타가 작년 ‘오라이언’ 시제품에서 선보여준 수준의 기술을 바탕으로 상업용 스마트 글래스 생산에 한 걸음 더 다가간 것을 의미한다고 평했다.

메타가 한창 개발 중인 AR 안경 ‘오라이언’의 모습 (사진=씨넷)

메타의 오라이언 스마트 글래스는 HUD와 근육 움직임을 추적하는 손목 밴드를 결합한 증강현실(AR) 안경이었다.

앞서 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 지난 7월 2분기 실적 발표 자리에서 “스마트 글래스가 결국 사람들이 AI와 상호작용하는 주요 수단 될 것”이라며, “스마트 글래스를 사용하지 않는 사람은 인지적 불이익을 받을 수 있다”고 언급한 바 있다.