롯데웰푸드, 강원 정선에 13번째 ‘해피홈’ 개장

롯데웰푸드는 지난 6일 강원도 정선군 북평지역아동센터에서 ‘롯데웰푸드 해피홈 13호점’ 개장식을 열었다고 10일 밝혔다. 이날 행사에는 이창엽 롯데웰푸드 대표이사, 최승준 정선군수, 정태영 세이브더칠드런 총장 등 관계자와 어린이들이 참석했다.

해피홈 13호는 ‘꿈 크는 빼빼로 놀이터’라는 이름으로, 정선 북평면 어린이들이 직접 명칭과 공간 구성을 제안해 완성됐다. 정선군 유일의 지역아동센터인 북평지역아동센터는 공간 협소로 인해 놀이와 체육 활동이 어려웠던 만큼, 해피홈 조성을 통해 아동 친화적 환경으로 개선하고 놀이공간을 확충했다. 개장식은 어린이 감사 인사, 축하공연, 이름 공모 시상, 디자인단 수료식 등으로 진행됐으며, 행사 후에는 ‘빼빼로 보물찾기’ 이벤트가 열렸다.

롯데웰푸드 해피홈은 ‘빼빼로’의 수익금을 활용한 대표 사회공헌사업으로, 2013년 ‘스위트홈’으로 시작해 매년 1곳씩 건립해왔다. 이번 정선군을 포함해 전국 13개소가 운영 중이며, 누적 수혜 아동은 2천400여 명에 달한다.

턴 투워드 부산 행사에서 전달 예정인 빼빼로와 한국 문화 굿즈가 담긴 감사 키트.(사진=롯데웰푸드)

이와 함께 롯데웰푸드는 ‘닥터자일리톨 버스’ 캠페인을 연계해 지역 상생 활동을 이어가고 있다. 7일에는 북평초등학교에서 해피홈 이용 어린이와 주민들을 대상으로 무료 치과 진료와 구강보건 교육을 진행했으며, ‘자일리톨 건치 어린이상’ 장학금 수여와 함께 빼빼로 등 과자 선물도 전달했다.

또 11일에는 부산 남구에서 열리는 유엔 참전용사 추모 행사 ‘턴 투워드 부산’에서 빼빼로가 포함된 감사 키트 600여 개를 국내외 참전용사에게 전달할 예정이다. 롯데웰푸드는 2020년부터 부산 남구청·부산보훈청과 협약을 맺고 해당 행사를 빼빼로데이와 연계해 홍보하고 있으며, 이번 행사에서는 부산 남구청으로부터 감사패를 받는다.

이창엽 롯데웰푸드 대표이사는 “정선 해피홈이 아이들에게 따뜻하고 즐거운 추억을 선사하는 공간이 되길 바란다”며 “앞으로도 빼빼로를 통해 받은 사랑을 사회에 환원하며 나눔의 가치를 실천하겠다”고 말했다.