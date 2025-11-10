우아한청년들, 라이더 탑박스 교체 지원한다

배달의민족의 물류 서비스를 담당하는 우아한청년들이 배민커넥트 라이더 대상으로 탑박스 교체를 지원하는 ‘배민탑박스 굿하이 캠페인’을 진행한다. 굿하이는 오래된 배달통에 작별을 고하고 새 탑박스로 2026년을 맞이한다는 의미를 담았다.

10일 화사에 따르면 이번 캠페인은 현장 간담회와 설문조사에서 라이더들이 가장 바라는 개선 사항으로 꼽은 ‘탑박스 교체’를 반영해 기획됐다. 교체 지원 제품인 ‘뉴-배민탑박스’는 지난 9월 출시된 신형으로, 3면 반사띠 적용과 내부 LED 조명, 보온·보냉 내피 등 기능을 대폭 강화했다.

참가를 원하는 라이더는 사용 중인 탑박스 사진과 관련 사연을 배민커넥트 앱 또는 이벤트 페이지에 제출하면 된다. 접수는 16일까지 진행되며, 21일 선정 결과가 발표된다. 우수작 50명에게는 새 탑박스와 함께 교체 서비스 및 폐박스 수거가 지원되며, 모든 참가자는 새 탑박스를 최대 50% 할인된 가격에 교체할 수 있다.

(사진=우아한청년들)

우아한청년들은 이번 캠페인을 비롯해 라이더들의 의견을 반영한 다양한 상생 프로그램을 운영 중이다. 주요 프로그램으로는 ▲라이더 안전·보건 전문가 협의체 ‘라이더 안전경영위원회’ ▲이륜차 안전교육시설 ‘배민라이더스쿨’ ▲‘배달라이더 동행쉼터’ 3천여 곳 운영 ▲계절용품 50만여 개 지원 ▲심뇌혈관질환 예방 무료검진 등이 있다.

우아한청년들 관계자는 “라이더들이 오랜 시간 함께한 탑박스에 담긴 이야기를 나누고, 새 탑박스와 함께 새로운 한 해를 맞이할 수 있도록 준비했다”며 “앞으로도 현장과 함께 성장하는 따뜻한 배달문화를 만들겠다”고 말했다.