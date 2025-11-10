지그재그, 브랜드 86곳과 하반기 ‘이너웨어 페스타’ 연다

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그는 이너웨어·파자마 브랜드의 상품을 최저가에 선보이는 ‘이너웨어 페스타’를 이달 24일까지 진행한다.

이번 행사에는 ▲베리시 ▲에블린 ▲컴포트랩 ▲마른파이브 ▲도로시와 등 1030 여성 고객에게 인기를 끌고 있는 이너웨어·파자마 브랜드 86곳이 참여한다. ▲브래지어 ▲팬티 뿐만 아니라 ▲수면 잠옷 ▲발열 내의 ▲스타킹 등 겨울철 수요가 늘어나는 홈웨어와 보온 아이템까지 다양한 이너웨어를 최대 92% 할인가에 만나볼 수 있다.

올해 6월 진행된 상반기 ‘이너웨어 페스타’는 역대 최대 거래액을 달성했다. 이에 따라 이번 하반기 ‘이너웨어 페스타’는 라이브 방송 횟수를 역대 최다인 11회로 늘리고, 라이브 방송 행사 경품을 강화해 고객 관심을 더욱 집중시킬 계획이다. 라이브 방송은 지그재그 앱에서 시청할 수 있으며 브랜드별 방송 일정은 해당 기획전 페이지에서 확인 가능하다.

지그재그는 총 5회에 걸쳐 진행하는 ‘릴레이 특가’ 참여 브랜드 상품에 적용 가능한 30% ‘릴레이 특가 쿠폰’을 제공한다. 이너웨어 브랜드 첫 구매 고객은 25% 할인율의 ‘이너웨어 첫 구매 쿠폰’을 받을 수 있다. 또 ▲23% ▲20% ▲15% 할인 쿠폰과 ▲5% 중복 쿠폰이 포함된 쿠폰팩을 전 고객에게 지급한다.

유튜버 ‘아가리어터’가 추천하는 겨울철 이너웨어 콘텐츠도 공개한다. 콘텐츠는 이날 저녁 ‘아가리어터’ 유튜브 채널에서 볼 수 있으며, 콘텐츠에서 추천한 상품은 해당 기획전 페이지의 ‘아가리어터 픽(PICK)’ 코너에서 최저가로 구매 가능하다.

이외에도 다양한 할인 코너를 마련했다. ▲지그재그에서만 만날 수 있는 상품을 모은 ‘직잭 익스클루시브’ ▲지그재그 최저가 상품만으로 구성한 ‘단독 특가’ ▲카테고리별 시즌 인기 상품을 할인 판매하는 ‘카테고리 특가’ 등을 운영한다.

카카오스타일 관계자는 “추워진 날씨에 발열 이너웨어, 레그웨어, 홈웨어 등 보온성이 뛰어난 이너웨어 수요가 늘어나고 있다”고 말했다.