2025 서울 바이오·의료 오픈콜라보, 26일 개최

서울바이오허브가 오는 26일 ‘2025서울 바이오·의료 오픈 콜라보’를 서울 동대문 허브 글로벌센터에서 개최한다.

행사 주제는 ‘바이오 기술의 성장사슬’이다. 서울바이오허브와 한국혁신의약품컨소시엄(KIMCo)이 주관했다. 행사는 올해 출범한 ‘오픈이노베이션 체인’을 처음 선보이는 자리다.

‘오픈이노베이션 체인’이란, 바이오 스타트업 기술이 국내 대·중견기업과의 협력을 거쳐 글로벌 빅파마와의 공동연구 및 기술이전으로 확장되는 모델을 말한다. 여기에 벤처캐피탈이 참여하는 방식이다.

행사에 참여하는 국내 주요 제약바이오 기업 및 발표 주제는 ▲SK바이오팜 황선관 부사장 ‘SK바이오팜의 난치성 뇌질환 신약개발 전략’ ▲에이비엘바이오 정진원 이사 ‘뉴모달리티의 시대와 에이비엘바이오의 혁신을 일구는 파트너십’ ▲휴온스 음현애 이사 ‘휴온스의 오픈이노베이션 전략과 사례’ ▲HK이노엔 김봉태 상무 ‘HK이노엔의 오픈이노베이션 전략과 사례’ ▲HLB 남경숙 상무 ‘HLB NEW WAVE: HLB Bio Eco-system(HBS)과 동반성장 전략’ 등이다.

이어 33개의 스타트업과 대·중견기업 간 1:1 파트너링이 진행된다. 투자자 추천을 받은 8개 스타트업이 무대에 올라 IR 피칭을 진행한다. 행사 참가는 21일까지 서울바이오허브 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.

김현우 서울바이오허브 단장은 “이번 행사는 대·중견기업과 스타트업이 서로의 기술과 비전을 나누며 새 협력의 가능성을 탐색하는 자리”라며 “국내 바이오 생태계가 한층 더 긴밀하게 연결되고 투자성과도 이어지길 바란다”라고 밝혔다.