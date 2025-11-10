카카오페이증권, ISA 출시

카카오페이증권이 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 서비스를 출시했다고 10일 밝혔다.

계좌 개설부터 절세에 유리한 상품 선택, 세금 절감 효과 확인까지 전 과정을 모바일 앱 안에서 확인할 수 있다.

회사는 향후 ISA와 연금저축 간 연계 서비스를 강화하는 한편, 절세 효과를 한눈에 파악할 수 있는 시각화 콘텐츠 및 종목 안내 기능을 선보일 예정이다.

나아가 인공지능(AI) 기반 투자자문 기능을 ISA에 접목해 절세와 자산형성을 동시에 지원하는 ‘생활 속 자산관리 플랫폼’으로 발전시킨다는 구상이다.

카카오페이증권은 “모바일 중심 금융환경에 익숙한 2040 세대에게 가장 손쉬운 ISA 계좌 경험을 제공하고자 한다”며, “이번 ISA 출시로 연금저축에 이어 또 하나의 자산형성 축을 마련함으로써 사용자의 경제적 성장 여정에 ‘제대로 도움이 되는 투자수단’으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.