토스씨엑스, 부산에 첫 지역 거점 개소

토스 비대면 상담 전문 계열사 토스씨엑스가 10일 부산 해운대구 센텀시티에 ‘빅데이터 기반 차세대 상담센터’를 열었다.

이번 부산 거점 센터는 토스씨엑스가 서울 외 지역에 처음으로 설립한 상담센터로, 지속 가능한 일자리 생태계 조성과 지역 인재 채용 확대를 목표로 한다. 회사는 올해 안으로 세 자릿수 규모의 지역 인재 채용을 진행하고, 향후 상담 품질 고도화 및 인공지능 학습 자료 구축 사업도 추진할 계획이다.

토스씨엑스는 이번 상담센터 설립을 계기로 지역 사회와의 협력을 강화하고, 지역 기반 금융 상담 서비스의 품질과 효율성을 높여 나갈 예정이다. 또한 지역 산업과 연계할 수 있는 다양한 협력 방안을 검토하며, 부산 거점을 중심으로 한 상시 운영 체계를 마련해 나갈 계획이다.

강진석 토스씨엑스 대표는 “부산은 서울에 이어 금융과 기술이 결합된 디지털 혁신 도시로 빠르게 성장하고 있다”며 “토스씨엑스는 이번 부산 거점을 통해 지역 인재와 함께 새로운 금융 상담 모델을 만들어 나가겠다”고 말했다.

