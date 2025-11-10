폭설 한파에는 우체국 집배원 배달 일시 중단

우정사업본부는 겨울철 한파와 폭설 등에 따른 사고를 막기 위해 내년 2월 말까지 '겨울철 안전보건 특별관리 기간'을 운영한다고 10일 밝혔다.

우정사업본부는 총 7억7천만 원 규모의 예산을 투입해 집배원, 물류센터 근무자 등 현장 종사자에게 핫팩, 방한토시, 넥워머, 마스크 등 한랭질환 예방 물품을 지급한다.

배달 차량과 시설물 일제 점검도 실시해 화재와 동파 등으로 발생할 수 있는 안전사고를 사전에 차단한다.

전국 각 우체국의 안전보건 관리감독자는 출국 전 외근 직원들을 대상으로 기상 상황 확인, 겨울철 안전운전 수칙 교육, 이륜차 안전모 착용 여부, 제동장치와 타이어 점검 등 일상적인 안전 관리에 나선다.

사진_클립아트코리아

배달 업무 중 폭설과 결빙 등 기상 악화로 사고 위험이 높을 경우 집배원이 일시적으로 배달 업무를 중단하고 안전한 곳으로 대피할 수 있도록 지침을 안내한다. 불가피한 우편물 지연 시 고객에게 사전 고지해 불편을 최소화할 계획이다.

관련기사

우정사업본부는 뇌졸중, 심근경색 등 심뇌혈관질환의 조기 증상을 확인할 수 있는 자가진단표를 제작·배포하고 이상 증상 발생 시 즉시 응급조치를 받을 수 있는 대응체계를 가동한다.

곽병진 우정사업본부장 직무대리는 “겨울철 한파와 폭설 속에서도 직원들이 안전하게 근무할 수 있도록 현장 관리에 만전을 다하겠다”고 말했다.