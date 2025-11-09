‘우체국예금 대학생 서포터즈’ 9개월간 사회공헌 활동 마쳐

전국 대학생들로 구성된 ‘우체국예금 대학생 서포터즈’가 톡톡 튀는 아이디어로 우체국예금을 알리고, 다양한 사회공헌을 펼치며 약 9개월간의 활동을 마쳤다.

우정사업본부는 지난 3월 임명된 ‘제15기 우체국예금 대학생 서포터즈’가 우체국예금의 가치와 서비스를 젊은 세대에게 전하고 해단식을 진행했다고 9일 밝혔다.

제15기 서포터즈는 전국 우체국에서 올해 3월부터 ▲우체국예금 주요 상품 및 서비스 홍보 ▲우정청과 연계한 대학교 현장 캠페인 ▲금융 취약계층을 위한 사회공헌활동 등 폭넓은 프로그램을 수행했다.

특히 우정사업본부장배 전국 휠체어 농구대회 지원 및 지역 아동센터와 협력한 봉사활동을 통해 우체국예금의 사회적 책임을 실천했으며 참신한 아이디어를 바탕으로 우체국예금을 알리기 위해 ‘나 혼자 잘산다’ 체크카드 홍보 영상, 펀드 이벤트 홍보 ‘펀드마블’ 등의 콘텐츠를 직접 기획·제작해 젊은 세대와의 소통 창구로서 의미 있는 역할을 수행했다.

지난 7일 열린 서포터즈 해단식에서는 주요 활동 콘텐츠를 함께 시청하고, 활동 우수팀 및 개인에 대한 시상식도 진행됐다.

곽병진 우정사업본부장 직무대리는 “대학생 서포터즈 활동은 우체국예금이 청년세대와 소통하며 사회적 책임을 함께 실천한 의미있는 과정”이라며 “앞으로도 대학생 및 젊은 세대와의 공감대를 넓히고, 지역사회에 기여하는 다양한 활동을 이어갈 계획”이라고 말했다.