[ZD브리핑] 2026년 AI-ICT 산업·기술전망 엿본다...지스타2025 개최 예정

방한 벤츠 회장, 이재용 회장 등 회동 가능성

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장이 오는 14일 인천 파라다이스시티에서 열리는 '메르세데스-벤츠 미래 전략 컨퍼런스'에 참석해 한국 시장 전략을 발표할 예정입니다.

한국은 메르세데스-벤츠의 세계 5대 시장이자 아시아 내 두 번째로 큰 시장으로, 칼레니우스 회장의 이번 방한은 신차 공개와 함께 한국 시장의 중요성을 재확인하는 자리가 될 전망입니다. 특히 그는 국내 주요 대기업인 삼성, LG, SK 등 협력사 관계자들과 만나 기존 협력 체계를 점검하고 향후 공급망 강화를 논의할 계획인데요, 이를 통해 전동화와 소프트웨어 중심 전환에 속도를 내는 한편 한국을 핵심 전략 거점으로 삼겠다는 의지를 드러낼 것으로 보입니다.

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 회장은 이재용 삼성전자 회장과도 회동을 가질 것으로 알려졌는데, 최주선 삼성SDI 사장, 이청 삼성디스플레이 사장도 동석할 것으로 점쳐지고 있습니다. 양사 간 협력 범위가 기존 전장 분야에서 반도체, 배터리, 디스플레이 분야로 확대될 수 있다는 전망이 나옵니다.

2035년 국가온실가스 감축목표(NDC) 최종안...내년 AI-ICT 10대 이슈 제시

과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원은 12일부터 사흘간 대한상공회의소에서 '2026 AI-ICT 산업·기술전망 컨퍼런스'를 개최합니다.

이 자리에서는 AI와 ICT 산업 전망과 R&D 투자방향, 기술 전망이 제시될 예정입니다. 개막식을 시작으로 AI와 ICT 산업전망, 기술전망, 인재양성, 국제공동연구 등의 주제로 각각의 컨퍼런스가 진행됩니다. 특히 이 컨퍼런스는 내년 ICT 10대 이슈를 선제적으로 제시하며 ICT 관계자들의 이목을 끌고 있습니다.

이번 주 정부가 유엔에 제출할 2035년 국가온실가스 감축목표(NDC) 최종안을 확정합니다. 지난주 열린 공청회 결과를 반영해 대통령 직속 탄소중립녹색성장위원회(탄녹위)와 국무회의에서 NDC를 확정한 후 이를 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30)에 제출할 예정입니다.

지스타2025, 11월 13일 부산 벡스코에서 막 오른다

국제게임전시회 지스타2025이 오는 13일부터 16일까지 부산 벡스코에서 개최됩니다.

올해 지스타에는 엔씨소프트를 비롯해 넷마블, 크래프톤, 웹젠, 네오위즈, 그라비티 등이 B2C 제1 전시장에 신작 게임을 출품합니다. 또 블리자드엔터테인먼트와 유니티 등은 제2 전시장에 별도 전시 공간을 마련합니다.

지스타 기간 후원을 맡은 엔씨소프트는 '아이온2'와 '신더시티'의 시연 버전을 공개합니다. '아이온2'는 오는 19일 한국과 대만에 정식 출시되는 흥행 기대작으로, 지스타 기간 흥행성을 다시 검증받을 것으로 보입니다.

엔씨소프트 지스타 2025 메인스폰서 참가.

또한 B2B에는 블록체인 웹3 게임 사업에 박차를 가하고 있는 넥써쓰와 글로벌 결제 시장을 선도하고 있는 엑솔라코리아 등이 부스를 마련하고 비즈니스 미팅을 진행할 예정입니다.

앞서 12일에는 2025대한민국게임대상 시상식이 예정돼 있습니다. 올해는 넥슨 데브캣의 '마비노기 모바일', 네오플의 '퍼스트 버서커: 카잔', 넷마블넥서스의 '세븐나이츠 리버스', 넷마블네오의 '뱀피르, 넷마블엔투의 'RF온라인 넥스트', 위메이드의 '레전드 오브 이미르', 네오위즈의 'P의 거짓: 서곡', 스코넥엔터테인먼트의 '후즈 앳 도어'가 본상 후보작에 이름을 올렸습니다.

MS·구글·삼성, ‘AI 서밋 서울‘서 한 자리에...기업별 AI 행사 봇물

올해로 8회째를 맞는 ‘AI 서밋 서울 & 엑스포 2025’가 오는 10~11일 서울 코엑스에서 개최됩니다. 이번 행사는 국내 최대 규모의 AI 전문 컨퍼런스로, 생성형 AI부터 산업별 솔루션까지 최신 트렌드와 전략을 공유합니다. 행사에는 마이크로소프트·구글 클라우드·삼성·KT 등 대기업을 비롯한 주요 AI 스타트업이 대거 참가해 엔터프라이즈 AI 전환에 대해 공유할 예정입니다.

SAP코리아는 오는 11일 설립 30주년을 맞아 서울 여의도 IFC에서 기념 간담회를 개최합니다. 이번 간담회에는 사이먼 데이비스 SAP 아태지역 총괄 회장과 신은영 SAP코리아 대표가 참석해, 국내 시장에서 SAP가 주도해온 디지털 전환의 여정과 주요 성과, 그리고 향후 비전을 소개할 예정입니다.

클라우데라 역시 이달 11일 소피텔 엠배서더 서울에서 ‘이볼브 포럼 서울’ 미디어 브리핑을 개최합니다. 이날 브리핑에는 윔 스투프 클라우데라 제품 마케팅 시니어 디렉터와 최승철 클라우데라코리아 지사장이 AI 시대 속 성공적 데이터 통합과 관리, 활용법에 대해 소개할 예정입니다. 이를 통해 클라우데라의 데이터 관리 패러다임 전환에 대한 인사이트를 공유할 계획입니다.

더불어민주당 조인철 의원실과 뤼튼테크놀로지스도 같은 날 국회 의원회관에서 'K-AI 리터러시 미래교육포럼'을 진행합니다. 이번 행사에서는 국가AI전략위원회 사회분과장 한양대 유재연 교수와 이세영 뤼튼 대표가 교육 현장의 필요를 반영한 AI 활용 교육 모델을 탐색하고 로드맵 단계별 발전 방향과 비전을 제시할 계획입니다.

이노그리드는 오는 12일 서울 파르나스 호텔에서 'IC3 2025' 행사를 실시합니다. '모두의 AI·클라우드 유니버스'를 주제로 국내 AI와 클라우드 산업의 현재와 미래를 조망하며 최신 기술과 솔루션을 직접 체험할 수 있는 20여 개의 전시 부스가 운영될 예정입니다.

주한 프랑스대사관은 같은 날 서울 서초동 대사관에서 콴델라와 ‘AI와 양자 포토닉스의 융합: 한국 내 비전’ 세미나를 개최합니다. 이번 행사는 AI과 양자포토닉스 기술이 결합해 어떤 새로운 산업 생태계를 만들어갈 수 있는지 조명하는 자리입니다. 행사에는 니콜로 소마스키 콴델라 공동창립자 겸 CEO, 손영익 카이스트 교수, 박경덕 연세대 교수, 장 세너럴트 콴델라 HQ CPO 등이 연사로 참여합니다.

한국국방연구원(KIDA) 군사발전연구센터와 과실연 AI미래포럼도 오는 12일 국방 소버린 AI를 주제로 '국방 인공지능 혁신 네트워크'를 개최합니다. 이번 행사에는 한화시스템 하윤철 상무를 비롯해 이연수 NC AI 대표가 참석해 방산기업의 소버린 AI 전략과 국가 LLM 개발 동향 및 국방 분야 도입 방향에 대해 발표할 예정입니다.

클라이원트는 이달 13일 서울 강남구 디캠프에서 '데이터 & AI로 여는 2026년 정부 조달 트렌드 컨퍼런스'를 개최합니다. 이번 행사는 2026년도 정부 조달 시장의 핵심 방향을 조망하기 위한 것으로 공공용역 실적 급상승 기업 TOP 100, 발주금액 급등 기관 리스트, AI·DX 사업 트렌드 지도 등 데이터 기반 인사이트를 중심으로 내년도 시장 기회를 구체적으로 선보일 전망입니다.

다쏘시스템은 오는 14일 삼성동 코엑스와 아셈타워에서 ‘매뉴팩처링 캠페인’을 진행합니다. 최근 다쏘시스템은 건강, 도시, 제조업 등 다양한 분야에서 가상 세계가 실제 삶에 어떤 영향을 미치고 있는지 보여주는 글로벌 캠페인을 영국 피카딜리 서커스에서 개최한 바 있습니다. 이번 행사는 해당 이니셔티브의 일환으로, 이번에는 서울 코엑스 K-POP 광장 옥외 스크린에서 매뉴팩처링 캠페인이 진행됩니다. 또 현장에는 다쏘시스템에 대한 정보를 접할 수 있도록 다양한 부스와 이벤트가 마련될 예정입니다.

2025 바이오헬스 글로벌 오픈이노베이션 위크...한국당뇨협회 ‘블루써클 챌린지’ 캠페인

2025 바이오헬스 글로벌 오픈이노베이션 위크가 오는 12일부터 14일까지 양재 엘타워에서 열립니다. 이번 행사는 제약바이오 분야에 의료기기 포함해 바이오헬스 분야로 확대했고, 국내·외 기업 초청으로 국내-국내, 국내-국외 기업 간 파트너링으로 지원 범위도 확대했습니다. 또 암 정밀의료 협업 프로젝트인 KOSMOS-II 성과 공유, 글로벌 오픈이노베이션 유공자 포상, K-BIC 벤처카페, KPBMA 오픈 이노베이션 플라자 등 학회, 병원, 협회 연계 다양한 부대행사도 열립니다.

한국당뇨협회는 11월 14일 세계 당뇨병의 날을 맞아 10일(월)부터 28일(금)까지 혈당과 체중 관리 습관 개선을 독려하는 ‘블루써클 챌린지’ 캠페인을 개최합니다. 이번 캠페인은 ‘혈당 및 체중 관리를 통해 당뇨병을 예방·극복하고 싶은 사람’이라면 누구나 자유롭게 참여할 수 있으며, 한국당뇨협회 웹사이트 및 카카오톡 채널을 통해 게시되는 이벤트 링크에 접속하여 ▲자신의 혈당 또는 체중 관리 습관을 촬영한 인증샷을 업로드하고 ▲올바른 혈당/체중 관리 습관을 주제로 한 OX퀴즈를 푸는 총 2가지 미션을 수행하면 됩니다. 참가자 중 500명에게는 삼양식품의 헬스케어 신제품 영양간식 '펄스랩' 후무스 캐슈넛, 후무스 핫스파이시, 너겟 크러쉬드 페퍼, 너겟 스위트갈릭 등 총 4종을 증정합니다.

개보위·KISA, 한·EU 동등성 인정 제도 안내 설명회...한국정보보호학회, ‘2025 KIISC 위험관리 및 보안평가 워크숍’ 개최

개인정보보호위원회(개보위)와 한국인터넷진흥원(KISA)은 오는 12일과 내달 3일 등 양일에 걸쳐 ‘2025년 글로벌 개인정보보호 웨비나’를 개최합니다. 해당 웨비나는 ‘한·유럽연합(EU) 동등성 인정 제도 안내·활용 설명회’를 주제로 개최됩니다. 12일에는 국내 제도를 중심으로, 2회차인 내달 3일에는 EU 정책을 위주로 설명하는 행사입니다.

한국정보보호학회 위험관리(RMF)연구회와 한국정보보학회 보안평가연구회가 공동으로 ‘2025 KIISC 위험관리 및 보안평가 워크숍’을 오는 14일 개최합니다. 이번 워크숍은 국방, 공공, 민간 분야를 아우르는 사이버보안 체계의 안정성 및 신뢰성을 확보하고, 조직의 지속가능한 운영과 성장을 위해 중요하게 고려돼야 하는 체계적인 위험관리와 보안 기술의 설계·구축·운용 전반에 대한 최신 동향과 실무 전문 지식을 공유하는 자리가 될 것으로 보입니다. 행사에는 위험관리 및 보안성 평가·인증 분야의 전문가와 실무진이 참석해 세션별 발표를 진행합니다.