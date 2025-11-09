메타, 3년간 美 인프라·일자리 6천억 달러 투입

메타가 인공지능(AI) 경쟁 주도권 확보를 위해 미국 내 인프라 투자와 일자리를 확대한다.

9일 로이터통신에 따르면 메타는 향후 3년간 미국 인프라와 일자리 부문에 6천억 달러(약 874조7천400억원)를 투자할 계획이라고 밝혔다.

마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 향후 연산 수요를 충족하기 위한 추가 지출을 예고한 바 있다. 그는 지난 9월 백악관 만찬에서 도널드 트럼프 대통령에게 "향후 몇 년 동안 미국에 최소 6천억 달러를 투자하겠다"고 밝혔다.

마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO) (사진=하버드대 웹사이트)

저커버그 CEO는 최근 실적발표 컨퍼런스콜에서 "우리는 AI 인프라 구축으로 내년 자본지출을 눈에 띄게 늘릴 것"이라고 말했다.

메타는 지난달 블루아울캐피털과 270억 달러(약 39조3천600억원) 규모의 금융 계약을 체결해 루이지애나 데이터센터 건설 자금을 확보했다. 이는 메타가 전 세계에서 진행 중인 프로젝트 중 최대 규모로 꼽힌다.

또 지난 10월 텍사스 데이터센터에 15억 달러(약 2조1천800억원)를 추가 투자한다고 발표했다. 해당 시설은 메타의 29번째 글로벌 데이터센터로, AI 컴퓨팅 허브 역할을 할 예정이다.