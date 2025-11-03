메타, AI 인프라 투자 확대…"실체 없는 사업" 비판

메타가 초대형 인공지능(AI) 인프라 구축 투자에 속도를 내고 있지만, 수익화가 불투명하다는 이유로 시장 불안감을 키우고 있다.

3일 더버지 등 외신에 따르면 메타는 최근 분기 실적에서 AI 인력과 인프라 투자를 대폭 확대하며 영업비용이 전년 대비 70억 달러(약 10조37억원), 자본지출이 200억 달러(약 28조5천800억원)에 달했다고 밝혔다.

이는 두 개의 초대형 데이터센터와 향후 3년간 최대 6천억 달러(약 857조5천800억원) 규모의 미국 인프라 투자 계획에 따른 것이다.

마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO). (사진=씨넷)

이번 실적은 메타의 공격적인 AI 투자가 회사 손익에 실질적인 영향을 미친 첫 분기다. 메타는 200억 달러의 순이익을 기록했지만 투자자들은 AI 관련 비용이 폭증한 점에 주목했다. 특히 투자금이 실제 어떤 제품이나 수익으로 이어졌는지 불분명하다는 점이 불안을 키운 것으로 전해졌다.

특히 애널리스트들은 실적 컨퍼런스에서 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)에게 투자 목적과 수익화 일정에 대해 질의했지만 명확한 답변은 듣지 못했다. 저커버그 CEO는 "AI 연구와 신제품 개발에 필요한 컴퓨팅 역량을 확보해야 한다"며 장기적 관점을 강조했지만, 이는 단기 실적을 우려하는 시장의 불신을 해소하지 못했다.

메타 주가는 실적 발표 이틀 만에 주가가 12% 하락했고, 시가총액은 2천억 달러 이상 증발했다. 월가는 메타의 AI 전략이 비전은 있으나 수익 모델은 부재한 상태라고 평했다.

메타의 주요 AI 제품은 '메타 AI 어시스턴트'와 영상 생성기 '바이브스'다. 이들은 각각 기존 소셜미디어(SNS) 플랫폼 사용자 기반의 부가 기능과 실험적 콘텐츠 도구 수준에 머물고 있다는 평을 받고 있다. 최근 출시한 '뱅가드(Vanguard)' 스마트 글래스도 AI보다는 리얼리티 랩스의 연장선으로 알려졌다.

저커버그 CEO는 "AI 어시스턴트를 넘어 새로운 모델과 제품을 만들 계획이며 조만간 공개할 것”이라고 밝혔다. 그러나 투자자들은 "설명만 있고 제품은 없다"며 실망감을 감추지 못했다.

관련기사

전문가들은 메타가 AI 경쟁에서 구글·엔비디아 등과 달리 '핵심 수익 창출 제품'이 부재하다는 점을 우려하고 있다. 오픈AI의 챗GPT가 연간 200억 달러 매출을 내는 반면 메타의 AI는 뚜렷한 수익원을 만들지 못하고 있다.

더버지는 "저커버그가 회사의 AI 조직을 재편한 지 불과 4개월밖에 되지 않았지만, 투자 속도에 비해 제품 비전은 여전히 불투명하다"며 "AI 산업에서 메타가 어떤 역할을 맡을지는 아직 누구도 모른다"고 평가했다.