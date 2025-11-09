"파트너와 함께 성장"…LGU+, B2B 상생 비전 공유

LG유플러스는 서울 송파구 시그니엘서울에서 ‘2025 기업부문 파트너 컨벤션’을 열고 주요 B2B 대리점 파트너사와 성장 비전을 공유했다고 9일 밝혔다.

지난 7일에 개최한 이번 행사는 한 해 동안의 성과를 격려하고 우수 사례를 공유하기 위해 마련됐다. 전국 주요 기업파트너사 대표 70여명과 LG유플러스 임직원 등 약 100명이 참석했으며, 초청 강연·성과 리뷰·시상식·만찬·축하 공연 등이 진행됐다.

박용준 삼진어묵 대표는 ‘기업가 정신’을 주제로 강연을 진행해 “지속 가능한 성장은 끊임없는 실험과 실행에서 비롯된다”며 “고객의 변화를 기회로 삼는 자세가 필요하다”고 말했다.

시상식에서는 연평균 30% 매출 성장을 이룬 이상범 비플 대표가 기업파트너 대상을, 교육시장 고객사 확대에 기여한 송종희 온파워네트웍스 대표가 최우수상을 받았다. 수상자에게는 ‘마스터스 재킷’을 모티브로 한 특별 시상이 이뤄졌다.

또 차량 관제 디지털전환(DX) 솔루션 ‘U+커넥트’ 수주에 성공한 드레니와 기업용 통화 솔루션 ‘AI비즈콜 by ixi’ 영업을 주도한 비엔에프가 영업 우수 사례를 발표했다.

LG유플러스는 올해를 ‘동반성장 가속화의 원년’으로 삼고 영업 지원 프로그램 고도화, AI 기반 영업도구 도입, 파트너 역량 강화 교육 등을 추진할 계획이다.

권용현 LG유플러스 기업부문장은 “고객가치 실현의 최전선에 있는 기업파트너사 대표님들의 헌신에 깊이 감사드린다”며 “파트너와 함께 새로운 성장의 전환점을 만들어가며 더 큰 도약을 이루겠다”고 말했다.