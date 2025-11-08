삼성, 美서 신용카드 출시 추진…애플에 도전

삼성전자가 영국계 은행 바클레이스(Barclays)와 미국 내 신용카드 출시를 출시하기 위해 논의 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 7일 보도했다.

해당 신용카드는 비자카드(VISA) 결제망을 활용할 예정이다. 당초 양사는 연말까지 제휴 계획을 발표할 예정이었으나, 협상이 늦어져 아직 확정된 계약은 없는 것으로 전해졌다.

삼성전자 모바일 결제 서비스 '삼성페이' (사진=삼성전자)

또한 삼성전자는 고수익 예금 계좌, 디지털 선불 계좌, 선구매 후결제(BNPL) 서비스 등 다양한 상품 출시를 검토하고 있으며, 이 중 일부 품목에 대해 바클레이즈와의 협력 방안을 논의 중이다.

월스트리트저널이 입수한 자료에 따르면, 삼성은 자사 신용카드로 적립된 캐시백을 삼성 계좌로 이체하는 금융 생태계를 구상하고 있다. 이를 통해 삼성 신용카드로 삼성 TV, 스마트폰, 가전제품 등의 제품 판매를 촉진하고, 소비자의 충성도 및 고객 유지율을 끌어올리겠다는 전략이다.

월스트리트저널은 "새로운 신용카드 출시로 바클레이스는 더 많은 대출을 모색하고, 삼성전자는 애플을 모방해 더 공고한 브랜드 충성도를 구축하려고 할 것"이라며 "삼성의 디지털 월렛 서비스는 국내 시장에서는 인기가 높지만, 미국에서는 애플 대비 소비자 금융 상품 면에서 뒤처져 있다"고 설명했다.

앞서 애플은 지난 2019년 골드만삭스, 마스터카드와 제휴해 '애플카드'를 발행한 바 있다. 잔액은 약 200억 달러(약 29조원)에 달한다.