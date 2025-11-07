한화로보틱스 "로봇 공급 넘어 통합형 솔루션 제공"

“우리는 로봇을 납품하는 것을 넘어 로봇을 활용한 솔루션을 납품하는 회사로 나아가고 있습니다."

강태훈 한화로보틱스 영업마케팅 실장은 6일 일산 킨텍스에서 열린국제로봇심포지엄(ISR 2025)에서 통합 솔루션 기업으로서의 비전을 밝혔다.

강 실장은 "로봇을 단순히 생산해 공급하는 데 그치지 않고, 실제 산업 환경에서 문제를 해결하는 엔드투엔드 자동화 파트너로 가는 게 목표"라며 "이를 위해 협동로봇, 이동로봇, AI 비전 기술을 통합한 플랫폼을 개발 중"이라고 설명했다.

강태훈 한화로보틱스 영업마케팅 실장이 6일 일산 킨텍스에서 열린 '국제로봇심포지엄'에서 발표하고 있다. (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

한화로보틱스는 최근 스마트팜 분야에서 모바일 매니퓰레이터(이동식 협동로봇)의 개념검증(PoC)를 진행했다. 이 로봇은 무인운반차(AGV) 위에 협동로봇을 탑재한 형태로, 하나의 통합 제어 소프트웨어에서 구동된다.

강 실장은 "협동로봇과 바퀴 이동로봇 기술을 모두 갖고 있어 통합할 수 있는 기술력을 보유했다"라며 "이 기술을 통해 물류·제조뿐 아니라 농업 자동화 영역까지 확장할 수 있다"고 강조했다.

또한 한화로보틱스는 국내 주요 조선사 HD현대중공업과 삼성중공업, 한화오션에 용접 특화 협동로봇을 공급하고 있다.

강 실장은 "조선·중공업 현장에서 숙련 용접공의 부족 문제를 해결하기 위해, AI 기반 자동 용접 로봇을 이미 상용화했다"며 "로봇이 실제 산업 자동화의 일부로 작동하는 구체적 사례"라고 설명했다.

그는 "제조 생태계 파트너들과 함께 협업해서 각 산업 분야별로 실질적인 자동화 솔루션을 만들고자 한다"며 "산업별 맞춤형 로봇 솔루션 공급사로 자리매김하겠다"고 밝혔다.