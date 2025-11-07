삼성전자 정현호 부회장 용퇴...사업지원TF장→회장 보좌역

삼성전자 사업지원T/F장을 맡고 있는 정현호 부회장이 삼성전자 회장 보좌역으로 자리를 옮겨 경영 일선에서 용퇴한다. 또한 사업지원T/F 박학규 사장이 새 사업지원실장을 맡는다.
삼성전자는 이같은 내용을 골자로 하는 사업지원T/F 사장단과 임원의 위촉업무 변경에 대한 인사를 7일 오후 발표했다.
삼성전자 사업지원T/F 박학규 사장은 삼성전자 사업지원실장으로, 삼성전자 경영진단실장 최윤호 사장은 삼성전자 사업지원실 전략팀장으로 변경됐다.
또한 삼성전자 사업지원T/F 주창훈 부사장은 삼성전자 사업지원실 경영진단팀장으로, 삼성전자 사업지원T/F 문희동 부사장은 삼성전자 사업지원실 People팀장으로 변경됐다.
▲ 위촉업무 변경(11월7일)
■삼성전자 사업지원T/F장 정현호 부회장
→ 삼성전자 회장 보좌역
■삼성성전자 사업지원T/F 박학규 사장
→ 삼성전자 사업지원실장
■삼성전자 경영진단실장 최윤호 사장
→ 삼성전자 사업지원실 전략팀장
■삼성전자 사업지원T/F 주창훈 부사장
→ 삼성전자 사업지원실 경영진단팀장
■삼성전자 사업지원T/F 문희동 부사장
→ 삼성전자 사업지원실 People팀장