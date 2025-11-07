ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 공정거래위원회
인사
입력 :2025/11/07 14:11
주문정 기자
◇과장급 승진 ▲가맹거래정책과장 정현일
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
