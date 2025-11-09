[1분건강] 피할 수 없는 갱년기 극복법은?

여성 호르몬 변화로 시작되는 갱년기. 한의학의 도움으로 완화할 수 있다는 전문가 조언이 나왔다.

건강보험심사평가원에 따르면, 국내 여성 갱년기 환자 수는 최근 5년간 꾸준히 증가해 지난해 42만 명에 달했다. 난소의 노화로 배란과 여성 호르몬 분비가 중단되면 생식 활동이 멈춰 폐경에 이르게 된다. 대체로 50세 전후에 나타나며, 이 시기에 신체적·심리적 변화를 겪는 과정이 갱년기다.

강동경희대병원 이창훈 한방부인과 교수 (사진=경희대의료원)

한의학에서는 갱년기를 오장육부 전반의 정기(精氣)가 일정 수준 이하로 쇠퇴한 시기로 본다. 장부가 약해지는 양상에 따라 개인별 증상이 다르게 나타난다고 설명한다. 한의학 서적인 ‘황제내경’에서는 여성의 생식 활동을 7년 단위의 ‘칠세(七歲)’ 주기로 구분한다. 다섯 번째 주기인 35세부터 정기 생산이 점차 감소하고, 49세 전후에는 생식 기능을 유지하기 어려울 정도로 정기가 쇠퇴한다고 기록돼 있다.

한의표준임상진료지침에 따르면, 45세 이상 여성의 월경 주기가 불규칙하고, 갱년기 증상이 있으면 폐경이행기로 간주한다. 또 1년간 월경이 없으면 폐경으로 임상적인 진단을 할 수 있다.

갱년기 초기에는 혈관운동신경 증상이 두드러져 안면홍조와 상기감(上氣感)이 나타나고, 수족냉증과 심계항진(가슴 두근거림)이 동반된다. 신경과 근육에도 영향을 미쳐 어깨 결림‧두통‧요통‧관절통 등이 발생하기 쉽다. 정신적으로는 수면장애‧불면‧불안‧무기력 등이 나타나며, 감정 기복이 심해지기도 한다.

중·후반기로 갈수록 피부 건조‧손발 저림‧몸에 벌레가 기어다니는 듯한 이상감각이 발생한다. 여성 특유의 질건조증‧성교통‧반복되는 질염과 방광염‧배뇨통‧급뇨 등 비뇨생식계 위축 증상이 뚜렷해진다. 이와 함께 호르몬 저하로 인한 골다공증 위험 증가 역시 대표적인 특징으로 꼽힌다.

한의학적 치료는 여성 호르몬을 직접 보충하기보다, 오장육부 기능의 불균형을 조절하여 불편한 증상을 완화하는 데 중점을 둔다. 한의학에서는 갱년기의 근본 원인을 노화로 인한 신허(腎虛)로 보며, 여기에 간울(肝鬱), 심간화왕(心肝火旺), 심비양허(心脾兩虛), 혈어(血瘀) 등 장부 기능의 불균형을 함께 고려한다.

여성 호르몬은 나이가 들며 자연스럽게 감소한다. 노화로 인해 생식 기능이 서서히 줄어들면서 생기는 변화다. 한의학의 갱년기 치료는 여성 호르몬을 직접 보충하기보다 오장육부 기능이 편중된 부위를 조절해 불편한 증상을 완화하는 방법을 먼저 고려한다. 갱년기 증상이 심해 일상생활에 지장을 주거나 삶의 질이 크게 떨어진다면, 전문가와 상담 후 적절한 치료를 받는 것이 필요하다.

관련기사

강동경희대병원 이창훈 한방부인과 교수는 “갱년기 증상은 환자 환경과 성격, 오장육부 쇠퇴 정도에 따라 다양하게 나타나지만, 전체 여성의 75%가 별다른 치료 없이 호전된다”라며 “증상에 적응하면서도, 전문가와 상담을 통해 치료를 병행하며 증상을 완화할 수 있다”라고 설명했다.

아울러 “갱년기에 적응하기 위해서는 건강하고 규칙적인 생활 습관이 중요하다. 유산소 운동으로 심폐 기능을 향상하고, 요가와 필라테스로 근력 강화와 유연성을 증진하는 것이 좋다”라며 “상기감이 지속되면 주변을 서늘하게 유지하고, 맵고 자극적인 음식을 피해야 한다”라고 권고했다.