넷이즈, 무협 MMORPG '역수한' 글로벌 동시 정식 출시

넷이즈게임즈(neteasegames)는 주롱 스튜디오(Zhurong Studio)와 개발한 오픈월드 MMORPG ‘역수한’을 한국 포함 글로벌 지역에 동시 출시했다고 7일 밝혔다.

북송 말기의 혼란스러운 시대를 배경으로 한 ‘역수한’은 방대한 오픈월드와 사실적인 강호 세계, 그리고 혁신적인 AI 기반 NPC 시스템을 결합한 차세대 MMORPG로, 출시 전부터 세계 사전예약자 수 1천만 명을 돌파하며 글로벌 이용자들의 높은 관심을 입증했다.

‘역수한’은 플레이어의 선택과 행동이 세계의 변화로 이어지는 몰입형 스토리 구조를 갖췄으며, AI가 캐릭터 외형을 자동 생성해주는 ‘AI 커스터마이징’ 기능을 통해 이용자 취향에 맞춘 개성 있는 캐릭터를 손쉽게 구현할 수 있다. 특히, 플레이 방식의 다양성을 인정하는 ‘All Paths Converge’ 시스템으로 과금에 의존하지 않는 플레이 중심 성장 구조를 구현해 누구나 자신의 스타일로 강호의 여정을 즐길 수 있다.

넷이즈게임즈 신작 MMORPG 역수한.

회사 측은 이 게임의 정식 출시를 기념하여 전 세계 이용자에게 1천200종 이상의 외형 아이템을 무료 제공한다. 누적 예약 목표 수치인 500만 돌파 보상으로 ‘봄의 버드나무’ 및 ‘칠흑의 별빛’ 코스튬이 무료로 제공되며, 사전예약 1천만 돌파를 기념해 사전예약 혜택이 대폭 업그레이드되어, 사전예약 참여자 전원에게 한정 탈것 ‘도천상’과 유파 스킬 외관 ‘응성’, 의상 세트 ‘학의 바람’을 지급한다.

정식 버전에서는 총 38세트의 코스튬과 1천200여 종의 커스터마이징 아이템을 플레이만으로 획득할 수 있다. 스토리 진행, 던전, 신분 콘텐츠, 문파 활동 등 다양한 루트를 통해 코스튬 세트를 해금할 수 있으며, 100종 이상의 액세서리, 70종의 취미 모션, 48종의 공예 장난감, 900종의 장원 구성품, 질주·연회풍·수상경공 등 12종의 무공 외관 및 특수 장식 아이템이 무료로 제공된다.

관련기사

‘역수한’은 전통 MMORPG의 협력 중심 구조를 재해석해, AI 동료와 함께 던전을 공략할 수 있는 ‘솔로 레이드’ 시스템을 도입했다. 또한 오픈월드 전역에서 스토리 연출, 전투, 생활형 콘텐츠(낚시·요리 등)를 자유롭게 즐길 수 있으며, 자신만의 공간을 꾸미고 교류할 수 있는 ‘장원 시스템’과 창작형 콘텐츠 기능 ‘디렉터 모드’도 지원한다.

이 게임은 PC(Windows, Steam)와 모바일(iOS, Android) 플랫폼을 통해 무료로 다운로드할 수 있다.