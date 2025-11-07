중국 우주인들, 우주에 고립…"우주 쓰레기 때문" [우주로 간다]

중국의 유인우주선 귀환 캡슐이 우주 쓰레기로 추정되는 물체와 충돌하면서, 우주에 발이 묶였다고 과학 전문 매체 라이브사이언스가 6일(현지시간) 보도했다.

중국유인우주국(CMSA)은 웨이보를 통해 “5일로 예정돼 있던 우주비행사들의 지구 귀환이 연기됐다”고 발표했다.

지난 4월 24일 선저우 20호 우주선이 톈궁 우주 정거장과의 도킹하는 장면 (출처=중국유인우주공정판공실CMSEO)

귀환이 연기된 우주비행사들은 선저우 20호 승무원 3명이다. 이들은 선저우 21호 승무원과 임무 인계 절차를 완료한 뒤 지구로 돌아올 계획이었다. 하지만 귀환 일정이 미뤄지면서 천둥(陳冬), 천중루이(陳中瑞), 왕제(王傑) 등 세 명은 톈궁 우주정거장에 머물며 후속 지시를 기다리고 있다.

CMSA는 "귀환 캡슐이 작은 우주 파편과 충돌했을 가능성이 있다"며, “현재 우주정거장에 머무는 6명의 우주인 모두의 건강과 안전을 위해 영향 분석 및 위험 평가가 진행 중"이라고 설명했다.

선저우 20호 우주비행사들이 선저우 21호 우주인들에게 업무를 인계한 모습 (사진=CNSA)

손상 가능성이 제기된 우주선은 4월 선저우 20호 승무원을 우주 정거장으로 이송한 이후 현재까지 톈궁 우주 정거장에 도킹돼 있는 상태다. 이 우주선은 ▲동력 및 추진 모듈 ▲승무원 거주 공간 ▲낙하산 지원 귀환 모듈 세 부분으로 구성돼 있다. 이중 어느 하나라도 안전하지 않다고 판단될 경우, 우주선은 우주비행사 없이 지구로 귀환될 가능성이 높다.

중국 국가항천국(CNSA) 지침에 따르면, 선저우 20호 승무원은 선저우 21호 귀환 모듈을 이용해 지구로 귀환하도록 조정 중이며, 대체 귀환선도 대기시킬 예정이다.

중국 우주 정거장이 우주 쓰레기의 영향을 받은 것은 이번이 처음이 아니다. 2023년에도 우주 정거장 태양광 패널이 파편에 맞아 부분 정전이 발생한 바 있으며, 이후 우주 유영 중 정거장 외부에 추가적인 차폐막이 설치되기도 했다.

전문가들은 지구 궤도를 도는 우주 쓰레기의 양이 지구 주변 인공위성 및 우주선 증가로 빠르게 증가하고 있다고 지적했다.

거대한 파편 충돌을 피하기 위해 우주정거장은 지속적으로 궤도를 조정해야 하며, 만약 이러한 충돌이 연쇄적으로 발생하는 ‘케슬러 증후군’에 도달하면 지구 저궤도 전체가 사용할 수 없게 될 수 있다는 우려가 제기되고 있다.