아웃백 모회사 구조조정...美 매장 21곳 급폐점

아웃백스테이크하우스의 모회사 블루밍브랜즈가 외식 시장 경쟁 심화에 대응하기 위한 구조조정에 착수하면서 지난 10월 미국 내 매장 21곳을 갑작스럽게 폐점했다.

블루밍브랜즈는 7일(현지시간) 실적 발표를 통해 이번 폐점 외에도 향후 4년 동안 자사 3개 브랜드(아웃백스테이크하우스·카라바스이탤리언그릴·본피시그릴)의 매장 22곳이 임대 계약 만료에 따라 추가로 문을 닫을 예정이라고 밝혔다.

현재 아웃백스테이크하우스의 미국 내 매장은 670곳으로, 10년 전(약 750곳)보다 10%가량 감소했다. 블루밍브랜즈는 이번 구조조정에 따라 약 3천300만 달러(약 478억원)의 손실을 반영하고, 재무 안정화를 위해 주주 배당을 중단하기로 했다.

아웃백 로고

회사는 향후 3년간 약 7천500만 달러(1천86억원)를 투입해 아웃백 브랜드 경쟁력 강화에 나선다. 메뉴 전면 개편과 스테이크 품질 개선, 고객 경험 향상을 위한 서비스 인력 재배치가 핵심이다. 고객 만족도를 높이기 위해 한 서버가 담당하는 테이블 수도 6개에서 4개로 줄일 계획이다.

마이크 스파노스 블루밍브랜즈 대표는 “아웃백은 캐주얼 스테이크하우스 산업의 개척자이자 강력한 브랜드 자산을 보유한 회사”라며 “인지도를 실제 방문으로 전환할 수 있는 기회를 극대화하겠다”고 말했다.

회사는 또 2028년까지 미국 내 모든 매장을 리모델링한다. 새 디자인은 밝은 인테리어와 새로 설계된 바, 좌석 구조를 적용하고, 주방 면적을 줄이는 대신 포장·픽업 공간을 확대한 것이 특징이다.

아웃백은 최근 2년간 부진을 이어왔으며, 이번 분기 동일점포 매출은 0.4% 증가하는 데 그쳤다. 같은 기간 경쟁사인 다든 산하 롱혼스테이크하우스는 5.5%, 텍사스로드하우스는 5.8%의 매출 성장을 기록했다. 블루밍브랜즈의 주가는 올해 들어 약 40% 하락했다.

미국 외식 시장에서는 최근 소비자들의 ‘가성비’ 선호가 뚜렷해지면서 푸짐한 양과 합리적인 가격을 내세운 경쟁 브랜드가 성장하고 있다. 칠리스, 애플비 등도 할인과 세트메뉴 중심의 마케팅으로 고객을 끌어들이고 있다.