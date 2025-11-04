1~9월 글로벌 수소차 판매량 9.8% ↓…시장 침체 지속

4일 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 올해 1월부터 9월까지 글로벌 수소연료전지차(FCEV) 판매량은 전년 동기 대비 9.8% 하락한 총 8천970대를 기록했다.

기업별로 보면, 현대차는 넥쏘를 중심으로 총 4천994대를 판매하며 시장 1위를 유지했다. 지난 4월 2세대 넥쏘를 새롭게 출시하며 61.3%의 높은 성장률을 보였다.

토요타는 미라이와 크라운 모델을 합쳐 955대를 판매, 전년 대비 판매량이 41.6% 감소했다. 일본 내 기준으로도 전년 동기 대비 판매량이 53.6% 급감했다.

혼다는 수소 승용차 모델로 2025년형 혼다 CR-V e:FCEV를 미국과 일본에 출시했으나 판매량이 156대에 그쳤다.

1~9월 수소차 판매량

국가별로는 한국의 수소차 시장 점유율이 현대 넥쏘의 판매 호조로 과반의 점유율인 55.1%를 차지했다.

중국은 상용차 중심 수소차 전략을 앞세웠으나 한국에 밀려 2위에 기록됐다.

관련기사

유럽과 미국, 일본 등 주요 선진국 시장은 뚜렷한 위축세를 보이고 있다. 유럽에서는 미라이와 넥쏘를 합쳐 559대 판매되며 전년 대비 19.9% 역성장했다. 미국에서도 미라이 판매가 59% 감소했다. 일본 시장 역시 미라이와 크라운 판매 부진으로 35.8%의 하락폭을 나타냈다.

SNE리서치 관계자는 "전반적으로 수소차 시장이 둔화되고 있는 가운데, 향후 열쇠는 충전 인프라 확장 속도와 장기적인 보조정책의 지속성이 될 것"이라고 분석했다.