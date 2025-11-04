원티드랩, KMA와 ‘AI 기반 실무형 역량 교육 활성화’ 맞손

원티드랩은 KMA 한국능률협회(이하 KMA)와 ‘인공지능(AI) 기반 실무형 역량 교육 활성화를 위한 업무협약’을 체결했다고 4일 밝혔다.

이번 협약은 AI 활용 역량을 실무에 적용하고자 하는 기업 수요가 급증하는 가운데, 현장 중심형 AI 학습·실행 모델을 구축하기 위해 진행됐다. 생성형 AI를 기반으로 한 실무형 AI 교육 생태계 조성을 통해 기업의 AI 전환(AX) 역량을 강화하는 데 초점을 뒀다.

양사는 AI 교육 프로그램 공동 개발, 기업 대상 AI 실무 과정 확대를 포함해 프롬프톤으로 대표되는 원티드랩의 생성형 AI 플랫폼 ‘원티드 LaaS(LLM as a Service)’ 기반 AI 몰입 체험 교육 프로그램의 도입·확산 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

서울 잠실 소재 원티드랩 사무실에서 열린 협약식에서 주형민 원티드랩 AX사업 총괄과 KMA 한국능률협회 배용환 인재혁신그룹 그룹장(왼쪽)이 ‘AI 기반 실무형 AI 역량 교육 활성화를 위한 업무협약’을 체결하고 기념촬영을 하고 있다. (사진=원티드랩)

KMA는 원티드랩의 AI 몰입 체험 교육 프로그램과 ‘원티드 LaaS’를 활용해 기업 맞춤형 교육 과정을 개발한다. 원티드랩은 KMA 고객사를 대상으로 효과적인 AI 활용 전략, 업무 자동화, 지식 협업 환경을 지원한다. 구체적으로 ▲AI 교육 공동 운영 ▲AX 워크숍 및 세미나 개최 ▲산업별 AI 활용 사례 확산 ▲기업별 AI 적용 컨설팅 등을 추진한다.

주형민 원티드랩 AX사업 총괄은 “KMA와 함께하는 AI 교육과 원티드 LaaS 기반 AI 몰입 체험 교육 프로그램은 조직 내 AI 활용 체계와 업무 방식을 근본적으로 변화시킬 것”이라며 “기업이 단순 교육을 넘어 실제 업무 혁신까지 이어갈 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.