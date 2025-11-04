레이징코게임즈, 신작 MMORPG '프로젝트 임진' 공개

엔드림(대표 조한서)은 관계사 레드징코게임즈(대표 박수용)에서 개발 중인 신작 MMORPG ‘프로젝트 임진’를 공개하고, 알파 테스트를 성공적으로 마쳤다고 4일 밝혔다.

‘프로젝트 임진’은 임진왜란을 배경으로 한 대규모 전쟁 MMORPG로, ‘임진록’, ‘천하제일거상’, ‘군주 온라인’ 등을 개발한 김태곤 디렉터가 제작 총괄을 맡고 있다.

이 게임은 조선, 왜, 명 세 나라의 실존 장수 36명을 수집 및 육성할 수 있는 시스템을 갖추고 있으며, 한국어, 일본어, 중국어 3개 국어 더빙과 만주어, 지역 사투리까지 구현한 풀보이스 시나리오로 현실감을 극대화했다.

레드징코게임즈, 임진왜란 배경의 신작 ‘프로젝트 임진’ 공개.(제공=엔드림)

또한 거북선, 판옥선, 화차(신기전) 등 실제 병기를 직접 조작할 수 있어 전장의 입체감을 한층 높였으며, 공성 기반의 연맹 콘텐츠, 검증된 경제 시스템을 통해 차별화된 재미를 선사한다.

관련기사

이번 알파 테스트에서는 캐릭터 육성부터 해상전, 공성전 등 다양한 전투 콘텐츠와 실시간 거래소 기반의 경제 시스템이 공개됐다. 테스트 참가자들은 임진왜란을 기반으로 한 스토리의 몰입감과 실시간 조작이 가능한 대규모 영웅 전투에 대해 긍정적인 평가를 남겼다.

레드징코게임즈는 이번 알파테스트의 성과를 바탕으로 더욱 완성도 높일 예정이며, 내년 상반기 모바일과 PC 플랫폼을 통해 정식 출시를 목표로 개발 중이다.