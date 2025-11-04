과기정통부, 송파에 대규모 보안클러스터 건립...예타 통과

오는 2030년 서울 가락시장역 인근 송파 지역에 부지면적이 1만9151㎡(5803평)에 달하는 대규모 ICT보안 클러스터가 완공, 들어선다. 정부가 사업비 5417억원을 투입한다.

4일 과학기술정보통신부(부총리 겸 과기정통부 장관 배경훈, 이하 과기정통부)는 한국자산관리공사(대표 정정훈)와 함께 추진하는 '송파 ICT 보안 클러스터 개발사업'이 예비타당성(예타) 조사를 통과했다고 밝혔다.

'송파 ICT보안 클러스터 개발'은 과기정통부 소속 중앙전파관리소의 현 부지(서울 송파 가락시장역 인근 5.2만㎡(약 1.6만평)를 개발, 사이버보안 관련 8개 기관을 2개동(9층과 11층, 연면적 6.5만㎡(약 2만평),사업비 5417억원)에 집적하는 사업이다. 5417억을 투입하는 공공업무시설은 2027년 상반기 착공, 2030년 하반기 완공할 계획이다.

사이버 보안 관련 침해대응, 인력양성, 기업지원을 보다 효과적으로 할 것으로 기대된다. 즉 침해 대응 기관인 한국인터넷진흥원(KISA), 국가정보원(국정원), 금융보안원과 한국정보통신진흥협회(KAIT)은 집적을 통해 사이버보안 정보공유와 예방방안 도출을 상호 논의하고, 공격 발발 시 예방⸱차단⸱회복 등 일련의 공격대응 업무를 효율적으로 공조한다.

인력양성의 경우 정보보호산업협회(KISIA), 한국전파진흥협회(RAPA)등의 교육기관을 입주시켜 고급⸱현장 보안전문인력과 화이트해커 양성에 기여하며, 또 한국정보통신기술협회(TTA), 국정원, KISIA 등 제품 시험 과 인증, 기술지원 등의 업무를 수행하는 공공기관을 한 장소(클러스터)에 위치하게 함으로써 보안기업에게 원스톱 서비스 지원을 가능하게 할 전망이다.

'송파 ICT보안 클러스터 개발 사업'은 10여년 전 추진방침이 정해진 후 수차례 예비타당성조사를 신청했으나 송파지역의 높은 토지비용 때문에 경제성 등을 인정받지 못했다. 그러나 이번에는 ▲사업구조 변경 ▲입주기관 다각화 ▲추가편익 발굴 ▲재무성평가 면제 등을 통해 사업 내용 및 방식을 대폭 재설계, 통과기준을 크게 상회한 점수로 무난히 예비타당성조사를 통과했다고 과기정통부는 설명했다.

이 사업은 AHP로 0.520(경제성(B/C) 0.96, 재무성(PI) 1.00)를 받았다. AHP(Analytic Hyerachical Process, 계층화 분석 과정)는 KDI가 예타시 적용하는 분석기법이다. 일반적으로 0.5를 상회할 경우 통과 가능성 높다.

한편 현 중앙전파관리소 부지(5.2만㎡(약 1.6만평)는 3단계로 나눠 개발을 한다. 1단계는 중앙전파관리소 개축(8.8천㎡(2.6천평), 2단계는 예타를 통과한 ICT보안 클러스터 구축, 3단계는 민간업무시설 신축(17천㎡(5.2천평)으로 이뤄진다.

1단계는 이미 설계를 완성해 내년에 착공한다. 3단계는 구체적 시행계획을 마련 중이다. 기업입주 빌딩, 오피스텔 등(보안관련) 민간기관 및 개인이 향후 입주, 2단계 ICT보안 클러스터와의 시너지 효과를 이룰 것으로 전망된다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 "최근 지속적으로 발생하는 사이버 공격과 시스템 마비에 대한 신속한 대응과 예방은 매우 중요하고 시급한 시대적 해결과제"라면서 "이번 ICT보안 클러스터 구축으로 국내 보안 역량과 체계 마련에 획기적인 발전의 계기를 마련할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다. 이어 "더불어, 이번 중앙전파관리소 부지 개발을 통해 인접 지역 개발과 지역발전에도 상당히 긍정적인 요소로 작용할 수 있을 것‘이라고 덧붙였다.