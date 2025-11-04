사우디 기술 스타트업, 한국 스타트업 만나고 교류한다

스파크랩(대표 김유진)과 스파크랩사우디가 사우디아라비아 통신정보기술부와 함께 '테크 파운더 인 코리아 2025(이하 테크 파운더)' 프로그램을 12월 12일까지 운영한다.

테크 파운더는 사우디 통신정보기술부가 자국 스타트업 생태계 활성화와 창업자 역량 강화를 위해 추진하는 사업이다. 지난해 싱가포르, 올 상반기 영국에 이어 한국에서 세번째로 진행하게 됐다.

이번 프로그램에는 사우디 정부가 직접 선정한 20개 유망 기술 스타트업이 참가, 6주간 한국 스타트업 생태계와 첨단 기술 인프라를 경험하고 협업 방안과 아시아 진출 전략 등을 모색한다.

스파크랩, 사우디 정부와 국내 스타트업 탐방·교류 프로그램 운영

공동 주최자인 스파크랩은 국내 주요 대기업 및 기관 탐방을 비롯해 ▲유망 스타트업 창업가와의 네트워킹 ▲투자사와 대기업간의 전략적 밋업 ▲기업 진단 및 1대1 맞춤형 멘토링 등 육성 프로그램 제공과 함께 사우디 스타트업에 대한 소개와 협력도 논의할 수 있는 '컴업' 부스도 마련할 예정이다.

이밖에도 12월 8일에는 사우디 스타트업이 국내 투자자 및 스타트업 관계자를 대상으로 사업 모델과 비전을 발표하고 투자 유치 연계와 파트너십 등을 구축할 수 있는 비공개 데모데이도 진행한다.

관련기사

스파크랩은 지난해부터 사우디 정부 기관과 협력해 현지 스타트업 생태계 구축은 물론 국내 스타트업의 중동 진출을 지원하고 있다. 현재 사우디 AI 스타트업 액셀러레이터 프로그램 'AIM-X' 운영을 비롯해 사우디 정부로부터 총 5천만 달러(약 670억원)를 출자 받아 'AIM AI' 펀드도 운용 중에 있다.

김유진 스파크랩 대표는 "아시아 혁신 허브인 한국의 첨단 기술 인프라와 생태계를 이번 프로그램을 통해 소개할 수 있어 뜻깊다"며 "사우디 유망 스타트업들이 아시아 시장 진출 가능성을 확인하고 상호 보완적인 파트너십을 확대해나가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.