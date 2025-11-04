"AWS서 구글로 갈아탔다"…신테카바이오, 글로벌 AI 신약개발 인프라 갈아탄 이유

구글 클라우드가 국내 인공지능(AI) 신약개발 기업 신테카바이오의 인프라 현대화 및 글로벌 시장 접근성을 강화할 수 있도록 지원에 나섰다.

구글 클라우드는 기존에 아마존웹서비스(AWS)에서 운영하던 '엘라스틱 쿠버네티스 서비스(Elastic Kubernetes Service, EKS)' 인프라를 구글 쿠버네티스 엔진(Google Kubernetes Engine, GKE) 기반 환경으로 전환했다고 밝혔다. 신테카바이오는 이번 협업을 바탕으로 글로벌 신약개발 시장에서 리더십 확보를 위한 발판을 마련하고, 양사 간 기술·인프라 협력을 확대해 나갈 방침이다.

신테카바이오는 AI를 활용해 신약후보물질 발굴과 최적화를 지원하는 기술 기업으로, 딥매처(DeepMatcher®), 네오-에이알에스(NEO-ARS®), 에이비-에이알에스(AB-ARS®) 등 독자적인 AI 플랫폼을 운영하고 있다. 통상 5년 이상 소요되는 신약후보물질 발굴 시간과 수십억 원에 달하는 비용을 단축하고 AI를 기반으로 신약개발 프로세스를 혁신하는 것이 목표다.

구글 클라우드 로고 (이미지=구글 클라우드)

신테카바이오는 자체 보유한 AI 바이오 슈퍼컴퓨팅(ABS) 센터와 구글 클라우드 그래픽처리장치(GPU) 및 GKE 환경을 연동하는 하이브리드 클라우드 환경을 성공적으로 구축했다. GKE는 구글 클라우드의 완전 관리형 쿠버네티스 서비스로, 우수한 확장성과 안정성을 바탕으로 대규모 컨테이너 워크로드를 자동 관리한다. 또 컨테이너 기반 표준화를 통해 복잡한 AI 애플리케이션을 빠르고 일관성 있게 배포할 수 있는 강력한 환경을 제공한다.

신테카바이오는 GKE 인프라 전환을 통해 폭발적으로 증가하는 AI 연구 데이터 수요를 비용 효율적으로 처리하고, 글로벌 서비스 확장에 유연하게 대응할 수 있는 전략적 기반을 마련했다. 최근에는 구글 클라우드와 함께 고성능 GPU 자원을 필요로 하는 AI 모델 학습 및 신약후보물질 분석 워크로드를 원활하게 운영하기 위한 기술 검증(PoC)을 완료했다. 모든 데이터와 트래픽을 암호화 처리하는 구글 클라우드의 데이터 보호 기능 또한 신테카바이오가 글로벌 제약사들이 요구하는 수준 높은 보안 및 안정성 기준을 충족하는 데 핵심 역할을 수행할 것으로 기대된다.

양사는 인프라 협력을 넘어 AI 신약개발 분야에서도 협업을 확대하기 위한 방안을 모색 중이다.

정종선 신테카바이오 대표는 "구글 클라우드는 AI 스타트업의 니즈를 정확히 파악하고 우수한 인프라를 제공하는 데 차별화된 강점을 지녔다"며 "알파폴드(AlphaFold)를 비롯해 구글이 AI 신약개발 분야에서 지닌 혁신성과 전문성 또한 신테카바이오의 향후 여정에 큰 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

이어 "구글 클라우드와 다양한 방면에서 협력하며 신테카바이오의 기술력을 해외 시장에 선보일 것"이라며 "인류 건강 증진에 기여하는 혁신적인 신약개발 프로세스를 구축해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

지기성 구글 클라우드 코리아 사장은 "우리는 강력한 AI 인프라부터 최첨단 모델 및 플랫폼까지 독보적인 기술 우위를 통합으로 제공해 고객이 비즈니스를 전 세계로 확장할 수 있도록 지원하고 있다"며 "앞으로도 신테카바이오가 고유한 기술 역량을 글로벌 시장에서 안정적으로 전개하며 비즈니스 경쟁력을 확보할 수 있도록 적극 지원할 예정"이라고 밝혔다.