LG트윈스 통합 우승...LGU+, 장기가입자에 우승 모자 푼다

LG유플러스가 LG트윈스의 프로야구 한국시리즈 우승을 기념해 ‘윈윈 페스티벌’을 포함한 다양한 이벤트를 진행한다.

윈윈 페스티벌에서는 통합 우승 모자를 경품으로 준비했다. 이 모자는 29년 만에 통합 우승을 했던 2023년 당시 품절 대란까지 일어났었다. 참여 방법은 이번 달 28일까지 LG유플러스의 고객센터·멤버십 통합 앱 ‘U+One’ 유플투쁠 이벤트 페이지에 우승 기념 소감을 남기면 된다.

이벤트 참여 대상은 LG유플러스 모바일을 5년 이상 이용한 장기 가입자와 멤버십 등급 VIP 이상 가입자다. 응모 가입자 대상으로 추첨을 통해 ▲2025 LG트윈스 어센틱 정규시즌 우승 모자(50명)를 포함해 ▲LG생활건강 벨먼 센티드모먼트플로럴 세트(1만명) ▲LG생활건강 풋샴푸(1만명) ▲컴포즈커피 아메리카노 1인당 10장(1.5만명)과 같은 풍성한 경품을 선물한다.

LG유플러스 멤버십 프로그램 ‘유플투쁠’도 LG트윈스 우승에 맞춰 11월11일을 윈윈데이 지정했다. 그동안 등급별로 혜택을 나눠 제공하던 것을 2025년 우승을 기념해 등급 구분 없이 모든 등급 동일하게 ‘25혜택’을 제공한다. 상세 혜택으로는 ▲아웃백 25% 할인 ▲파리바게뜨 25% 할인 ▲공차 2500원 할인 ▲다이소 2500원 금액권 등이 있다.

11월 유플투쁠데이에는 LG트윈스 우승 기념 축하 자리에서 사용할 수 있는 쿠폰을 증정하는 ‘외식 페스타’도 함께 진행한다. 대표적인 외식 혜택으로는 ▲17일 ‘배달의 민족X이삭토스트(8천원 할인)’ ▲18일 ‘매드포갈릭(고르곤졸라 피자 무료)’ ▲19일 ‘스타벅스(별 리워드 8개 제공) ▲20일 ‘청기와타운(육회 1인분 무료 제공)’ 등이 있다.

또한, 가을 야구가 끝나 아쉬운 팬들을 위해 가을 나들이 혜택도 함께 준비했다. 상세 혜택은 ▲11일 ‘서울랜드(파크이용권 55%할인)’ ▲17일 ‘판타와 지노의 공룡탐험전(30% 할인)’ ▲27일 ‘NOL티켓 (공연/전시 35% 할인)’ ▲27일 ‘아니메쥬와 지브리전(30% 할인)’ 등이 있다.

11월에 새롭게 추가된 제휴사도 있다. ▲19일 ‘리디(포인트 3천원 증정)’ ▲21일 ‘오피스디포(오프라인 직영점 5천원 할인)’ ▲25일 ‘마켓비(가구/리빙 기획전 제품 최대 20% 할인)’ 등 고객의 일상에 도움이 되는 혜택으로 준비했다.

장준영 LG유플러스 마케팅전략담당(상무)은 "2년 만에 LG트윈스가 통합 우승해 이 기쁨을 LG유플러스 고객들과 나눌 수 있어 기쁘다”며 “LG트윈스 팬들과 LG유플러스 고객 모두가 좋아할 만한 혜택으로 준비했으니, 새롭게 선보인 유플러스원에서 풍성한 멤버십 혜택을 경험해보시길 바란다”고 말했다.