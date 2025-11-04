"합리적 가격 필드 레슨 받으세요"...'김캐디 아카데미' 출시

서울 근교에서 실전형 필드 레슨 8만원대

생활/문화입력 :2025/11/04 09:06

백봉삼 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

골프생활 플랫폼 김캐디가 합리적인 가격으로 필드 기반 레슨을 받을 수 있는 '김캐디 아카데미'를 출시했다고 4일 밝혔다. 

첫 프로그램은 '숏게임 완전정복 그룹레슨'으로, 초보 골퍼가 서울 근교에서 8만원대에 프로 코칭과 실전 라운딩을 경험할 수 있는 점이 특징이다.

필드 레슨은 높은 비용과 장거리 이동 탓에 접근성이 낮았다. 반면 김캐디는 서울 근교 PAR3 필드를 기반으로 이동 부담을 줄이고, 자체 운영 노하우를 통해 합리적인 가격대를 구현했다.

김캐디 아카데미

첫 프로그램인 숏게임 완전정복 그룹레슨 남부연습장  1~3기는 오픈 후 단 3시간 만에 모든 기수가 마감됐다. 이후 전국 단위 수요에 맞춰 세종 지역 프로그램이 추가 편성됐고, 서울 워커힐 캠프 역시 하루 만에 모든 일정이 마감됐다.

워커힐 캠프는 서울 지역 내 최고급 연습 환경으로 꼽히는 워커힐 숏게임 콤플렉스에서 진행된다. 해당 과정은 필드 실전 중심의 '집중 훈련 과정'으로, 칩샷·피치샷·벙커샷 등 스코어 향상에 직접적인 영향을 주는 구간을 심도 있게 다룬다.

'숏게임 명장'으로 불리는 KPGA 정민상 프로가 이번 과정을 이끈다. 정 프로는 첼라 최, 전인지 등 정상급 선수들을 지도한 경험을 바탕으로, 참가자 수준에 맞춘 실전형 레슨을 제공한다. 

관련기사

김캐디는 이번 '김캐디 아카데미'를 통해 초보자도 필드 경험을 손쉽게 접할 수 있는 환경을 마련함과 동시에, 향후 해외 전지훈련 프로그램까지 확장할 계획이다. 

이요한 김캐디 대표는 "김캐디 아카데미는 초보 골퍼가 합리적인 비용으로 실제 필드를 경험하며 배울 수 있는 프로그램"이라며 "앞으로도 현장 중심 커리큘럼을 강화해 더 많은 골퍼가 자신의 속도에 맞춰 성장할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

백봉삼 기자paikshow@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
골퍼 완전정복 숏게임 아카데미 김캐디 골프

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"메모리, 공급 자체가 병목화"…최태원 회장, '통 큰' 투자 결의

"3만원 센서로 만든 휴머노이드 손…내년 양산 개시"

"미리 크리스마스"…2만 명 몰린 '더현대서울' 산타집 가보니

국회, 원화스테이블 코인 유통·과세체계 논의

ZDNet Power Center