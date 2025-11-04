"합리적 가격 필드 레슨 받으세요"...'김캐디 아카데미' 출시

골프생활 플랫폼 김캐디가 합리적인 가격으로 필드 기반 레슨을 받을 수 있는 '김캐디 아카데미'를 출시했다고 4일 밝혔다.

첫 프로그램은 '숏게임 완전정복 그룹레슨'으로, 초보 골퍼가 서울 근교에서 8만원대에 프로 코칭과 실전 라운딩을 경험할 수 있는 점이 특징이다.

필드 레슨은 높은 비용과 장거리 이동 탓에 접근성이 낮았다. 반면 김캐디는 서울 근교 PAR3 필드를 기반으로 이동 부담을 줄이고, 자체 운영 노하우를 통해 합리적인 가격대를 구현했다.

김캐디 아카데미

첫 프로그램인 숏게임 완전정복 그룹레슨 남부연습장 1~3기는 오픈 후 단 3시간 만에 모든 기수가 마감됐다. 이후 전국 단위 수요에 맞춰 세종 지역 프로그램이 추가 편성됐고, 서울 워커힐 캠프 역시 하루 만에 모든 일정이 마감됐다.

워커힐 캠프는 서울 지역 내 최고급 연습 환경으로 꼽히는 워커힐 숏게임 콤플렉스에서 진행된다. 해당 과정은 필드 실전 중심의 '집중 훈련 과정'으로, 칩샷·피치샷·벙커샷 등 스코어 향상에 직접적인 영향을 주는 구간을 심도 있게 다룬다.

'숏게임 명장'으로 불리는 KPGA 정민상 프로가 이번 과정을 이끈다. 정 프로는 첼라 최, 전인지 등 정상급 선수들을 지도한 경험을 바탕으로, 참가자 수준에 맞춘 실전형 레슨을 제공한다.

김캐디는 이번 '김캐디 아카데미'를 통해 초보자도 필드 경험을 손쉽게 접할 수 있는 환경을 마련함과 동시에, 향후 해외 전지훈련 프로그램까지 확장할 계획이다.

이요한 김캐디 대표는 "김캐디 아카데미는 초보 골퍼가 합리적인 비용으로 실제 필드를 경험하며 배울 수 있는 프로그램"이라며 "앞으로도 현장 중심 커리큘럼을 강화해 더 많은 골퍼가 자신의 속도에 맞춰 성장할 수 있도록 하겠다"고 말했다.