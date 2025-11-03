지마켓, ‘빅스마일데이’서 매일 30개 특가상품 판매

행사 기간 20% 할인 쿠폰팩에 브랜드 중복 할인도 제공

유통입력 :2025/11/03 11:07

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

지마켓은 옥션과 연중 최대 쇼핑 축제 ‘빅스마일데이’를 열고, 매일 최대 30개의 특가상품을 단독 할인가에 판매한다고 3일 밝혔다.

‘특가상품’은 단 하루 동안 빅스마일데이 행사 가격에서 최대 20%를 더 할인해 판매하는 기획형 상품이다.

이날 특가상품은 ▲출산육아 상품부터 ▲건강기능식품 ▲패션 등 다양하다. ▲오쏘몰 이뮨 드링크 ▲애플워치SE2 ▲하기스 남녀공용 대용량 메가팩 4팩 ▲노스페이스 다운점퍼 ▲칭따오 논알콜맥주 등이 대표적이다.

(사진=지마켓)

이후 오는 11일까지 ▲샤크닌자 블라스트 믹서기 ▲해남 절임배추 ▲경동나비엔 카본매트 ▲레노버 패드 프로 ▲드롱기 에스프레소 머신 ▲갤럭시탭 S10 울트라 등 전 카테고리에 걸친 ‘특가상품’을 순차적으로 공개할 예정이다.

빅스마일데이는 오는 11일 자정까지 진행된다. 행사 기간 동안 지마켓과 옥션은 상품 가격대별 최대 20%의 다양한 할인 쿠폰팩을 포함해 카드 결제 할인, 브랜드 중복 할인 등 추가 혜택을 선보인다.

관련기사

빅스마일데이 참여 상품은 ‘빅스마일데이’ 로고를 통해 식별할 수 있으며, ‘빅스마일데이 상품 모아보기’ 기능을 통해 할인을 적용할 수 있다.

지마켓 관계자는 “이번 빅스마일데이는 가격 혜택 강화를 위해 할인쿠폰 지원, 판매자 협력 등을 강화하며 소비자가 체감하는 ‘진짜 할인’을 실현하고자 노력했다”고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
지마켓 옥션 할인 행사 빅스마일데이 패션 출산육아용품 오쏘몰 샤크닌자 레노버 패드 프로 갤럭시탭

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"메모리, 공급 자체가 병목화"…최태원 회장, '통 큰' 투자 결의

中 중성원자 양자컴 상용화 돌입…美와 경쟁 본격화

AI 해고의 역풍…구조조정 기업 절반 "결정 후회한다"

'AI 메모리' 보폭 넓히는 SK하이닉스…엔비디아·TSMC와 협력 강화

ZDNet Power Center