지마켓, ‘빅스마일데이’서 매일 30개 특가상품 판매

지마켓은 옥션과 연중 최대 쇼핑 축제 ‘빅스마일데이’를 열고, 매일 최대 30개의 특가상품을 단독 할인가에 판매한다고 3일 밝혔다.

‘특가상품’은 단 하루 동안 빅스마일데이 행사 가격에서 최대 20%를 더 할인해 판매하는 기획형 상품이다.

이날 특가상품은 ▲출산육아 상품부터 ▲건강기능식품 ▲패션 등 다양하다. ▲오쏘몰 이뮨 드링크 ▲애플워치SE2 ▲하기스 남녀공용 대용량 메가팩 4팩 ▲노스페이스 다운점퍼 ▲칭따오 논알콜맥주 등이 대표적이다.

이후 오는 11일까지 ▲샤크닌자 블라스트 믹서기 ▲해남 절임배추 ▲경동나비엔 카본매트 ▲레노버 패드 프로 ▲드롱기 에스프레소 머신 ▲갤럭시탭 S10 울트라 등 전 카테고리에 걸친 ‘특가상품’을 순차적으로 공개할 예정이다.

빅스마일데이는 오는 11일 자정까지 진행된다. 행사 기간 동안 지마켓과 옥션은 상품 가격대별 최대 20%의 다양한 할인 쿠폰팩을 포함해 카드 결제 할인, 브랜드 중복 할인 등 추가 혜택을 선보인다.

빅스마일데이 참여 상품은 ‘빅스마일데이’ 로고를 통해 식별할 수 있으며, ‘빅스마일데이 상품 모아보기’ 기능을 통해 할인을 적용할 수 있다.

지마켓 관계자는 “이번 빅스마일데이는 가격 혜택 강화를 위해 할인쿠폰 지원, 판매자 협력 등을 강화하며 소비자가 체감하는 ‘진짜 할인’을 실현하고자 노력했다”고 말했다.