한국경영정보학회 '2025 추계학술대회' 성료

한국경영정보학회(KMIS, 회장 이동원 고려대학교 경영학과 교수)는 '2025년 추계학술대회'를 10월 31일~11월 1일 이틀간 고려대학교 경영대학에서 개최했다고 2일 밝혔다.

'Beyond AI: Building an Inclusive and Ethical Digital Economy with Web3'를 대주제로 열린 이번 학술대회는 인공지능(AI) 기술 혁신의 현주소를 진단하고, Web3가 제공하는 탈중앙화 및 투명성을 기반으로 포용적이고 윤리적인 디지털 경제를 구축하기 위한 학술적·정책적 방안을 논의했다.

축사는 고려대학교 김동원 총장과 황종성 한국지능정보사회진흥원(NIA) 원장이 했다. 김 총장은 개교 120주년을 맞이해 고려대에서 학술대회를 개최하게 돼 기쁘다면서 학술대회 주제가 AI 시대에 공정성, 투명성, 책임성 등의 사람 중심 가치를 재정립할 실천적 해법을 모색하는 시의적절한 주제임을 강조했다. 또 학회가 AI와 Web3의 지속가능한 활용 원칙을 제시하고 산학 협력에 기여하기를 기대한다고 밝혔다.

황 원장은 축사를 통해 AI와 Web3 기술로 패러다임이 전환되는 시기에 기술 자체를 넘어 포용적이고 윤리적인 디지털 경제를 구축하기 위한 산학연 협력과 논의가 필수적이며, NIA도 신뢰 기반의 AI 사회를 만드는 데 기여하겠다고 말했다.

학술대회는 이틀에 걸쳐 풍성한 논의의 장을 마련했다. 첫째 날은 이사회를 한 후 참가자 등록 및 인사가 이어졌다. 오후에는 두 개의 특별 강연을 진행했다. 서울대 문정훈 교수가 '플랫폼 차별화: 마켓컬리의 '취향찾기' Action Research'를 주제로, 경희대학교 김태경 교수가 '2026 디지털 비즈니스 트렌드'를 주제로 각각 발표했다. 공식 일정 후에는 산학 교류을 통해 국내 산업계의 동향과 학계 동향을 함께 고민하고 교류하는 시간을 가졌다.

둘째 날은 윤정원 AWS코리아 대표가 기조 강연을 했다. 윤 대표는 'Global AI transformation led by AWS under secure and regulatory environment'를 주제로 AI 혁신 속에서 보안 및 규제 환경의 중요성을 공유했다. 그는 AWS의 선도적인 AI(앤트로픽, 아마존원), 양자 컴퓨팅(브라켓) 기술을 소개하며, 글로벌 AI 혁신을 안전하게 추진하려면 고객 중심의 강력한 디지털 주권(4가지 원칙) 과 규제 환경 개선이 필수적임을 역설했다.

카카오 김세용 부사장은 '카카오가 만드는 AI 생태계' 를 발표하며 국내 기술 대기업의 비전과 전략을 제시했다. 김 부사장은 카카오톡을 '메신저 중심'에서 '발견 중심 플랫폼' 으로 대대적으로 전환하고, 자체 카나나 AI를 적용해 맥락 기반의 '서제스트' 기능을 통해 '대화 → 행동 → 전환' 의 완결된 경험을 제공할 계획을 밝혔다. 또 지역 AI 생태계 조성 및 선순환 구조 목표 등 AI 전환 전략을 설명했다.

이어 교수 창업 성공 사례로 최종욱 교수 전 상명대 교수이자 마크애니 대표가 연사로 나서 '마크애니의 창업과 성장'을 주제로 특별 강연을 했다. 최 대표는 KMIS 활동을 바탕으로 창업에 뛰어들어 회사를 무차입 경영에 이르게 한 성공 경험을 공유했다.

이밖에 ▲Web3 ▲책임 및 지속가능성(Responsibility and Sustainability) ▲AI 윤리와 정책 ▲Human Technology Interaction 등의 주제로 학계와 산업계 전문가들의 최신 연구 성과가 발표됐다.

이번 학술대회에서는 KMIS가 IT, AI, 4차 산업혁명 분야의 최고 학회로서 사회에 적극적으로 기여해야 한다는 의지를 재확인했다. 특히 시니어 교수단의 역할을 재정립했다. 시니어 교수단은 "KMIS가 경영 정보학 분야의 연구, 교육을 넘어 창업을 통해 산업에 서비스하고 기여하는 것을 중요한 역할로 인식하고, 후배 교수들에게 창업 경험을 공유하는 자리를 지속 마련하겠다"고 밝혔다.

김호림 한국경영정보학회 부회장(동양대 AI빅데이터융합학과 교수)은 학회가 AI 시대의 핵심적인 역할을 수행해야 함을 강조했다.

이동원 한국경영정보학회장은 "AI의 급속한 발전은 혁신과 더불어 윤리적, 사회적 편향 문제를 심화시키는 역설을 낳고 있다. 이번 학술대회는 AI 기술을 넘어 Web3가 제공하는 탈중앙화 및 투명성을 기반으로 포용성과 형평성을 확보한 디지털 경제를 만들기 위한 한국 경영정보학계의 역할을 정립하고, 나아가야 할 방향을 제시하는 중요한 이정표가 됐다"고 밝혔다.

한편, KMIS는 학술 교류 외에도 '대학생 업무용 모바일 앱·ERP 아이디어 공모전' 등을 개최해 미래 정보기술(IT) 인재 양성에도 적극적인 노력을 기울였다.

이번 추계학술대회 수상자는 다음과 같다.

중소벤처기업부 장관상은 단체 부문에서 쥬비스다이어트와 개인 부문에서 이경호 대표(코넥시오에이치)가 수상했다. 국가데이터 처장상은 단체부문에서 한국부동산원과 개인부문에는 임세현 상무(교보생명)에게 돌아갔다. 또 한국지능정보사회진흥원장상은 단체 부문에는 이니스트와 개인 부문 이복기 원티드랩이 수상했고, 경영정보대상은 박명근 투케이엠 상무와 전한수 세림티에스지 전무 두 개인이 수상의 영예를 안았다.

한편 한국경영정보학회(KMIS)는 1980년대 초 설립, 경영학 및 정보기술 분야의 학문적 발전과 산업계 발전에 기여하고 있다. 경영정보학 분야 연구, 교육, 산학협력 활성화를 통해 대한민국의 디지털 경쟁력 강화에 힘쓰고 있다.