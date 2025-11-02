충북, 반도체·이차전지 중심 산업…AI 전환으로 경쟁력 강화

인공지능(AI)을 통한 제조 혁신이 본격화되는 가운데 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)와 충청북도가 반도체·이차전지 중심의 지역 산업 구조에 맞춘 AI 전환(AX) 협력 방안을 논의했다.

KOSA는 3서울 송파구 협회 본원에서 충청북도와 충북 기업의 인공지능 전환 지원 방안을 주제로 간담회를 열었다고 2일 밝혔다.

이날 간담회에는 조준희 협회장과 이복원 충청북도 경제부지사가 참석해 충북 산업 구조와 기업 여건에 맞는 AI 협력 생태계 조성 방향을 논의했다.

KOSA-충북도, 제조업 기반 AI 전환 협력 간담회(이미지=KOSA)

충청북도는 반도체·이차전지 등 첨단 제조업을 중심으로 산업이 성장하고 있으나, AI 솔루션을 공급할 전문기업이 상대적으로 부족한 상황이다. 양 기관은 이를 보완하기 위해 도내 수요기업과 AI 공급기업 간 연계를 강화하고, AI 도입 활성화와 신사업 발굴, 전문 인력 양성 방안을 함께 모색하기로 했다.

조준희 협회장은 "충청북도가 소부장 산업의 AX 프론티어로 도약할 수 있도록 협회가 적극 지원하겠다"고 밝히며 "AI 도입과 전문 인력 양성을 통해 충북이 국가 제조산업 혁신의 중심이 되길 기대한다"고 말했다.

이복원 충청북도 경제부지사는 "충북은 반도체와 이차전지 산업의 중심지로, AI 기술을 접목하면 지속적인 성장과 글로벌 경쟁력 확보가 가능하다"며 "협회와의 협력을 통해 도내 중소기업들이 AI를 활용해 생산성과 효율을 높이고 해외 시장으로 진출할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

양측은 이번 간담회를 계기로 공급기업과 수요기업 간 협력 생태계 구축을 강화하고, 충북 지역이 소부장 산업의 AI 전환 거점으로 자리 잡을 수 있도록 공동 프로젝트를 추진할 계획이다.