[인사] 국토교통부

인사입력 :2025/10/31 18:22

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇국장급 전보 ▲건축정책관 장우철 ◇과장급 전보 ▲국무조정실 부동산 감독 추진단 이병민

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사 국토교통부

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

젠슨 황 "한국, AI 시대 이끌 잠재력 갖췄다"

[르포] "韓 치킨, 소문대로 맛있어요"…APEC 참가자들, KB금융·롯데 덕에 K-푸드 '열광'

초호화 출장·위증 논란 '홈앤쇼핑'...재승인 괜찮나

홈플러스 ‘운명의 날’…농협 나서기 어려운 까닭은

ZDNet Power Center