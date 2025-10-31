쿠팡, ‘한우데이’ 기념 기획전 실시

쿠팡이 매년 11월 1일로 지정된 ‘한우데이’를 맞아 직매입한 한우를 특가에 선보이는 기획전을 내달 9일까지 진행한다고 31일 밝혔다.

쿠팡은 이번 기획전에서 1++등급부터 1등급까지의 한우를 ▲등심 ▲안심 ▲채끝 ▲양지 ▲국거리 ▲불고기용 등 총 120여 개 냉장 상품을 다양하게 구성해 선보인다.

그중에서도 한우 등심은 15일 이상 저온 숙성했다. 숙성 방식은 웻에이징 기법으로, 진공 포장된 상태에서 5도 이하 저온에서 15일 이상 숙성된다. 이 과정에서 고기 내 자연 효소가 근섬유를 분해해 육질을 부드럽게 한다. 쿠팡은 지난 5월부터 쿠팡 로켓프레시 내 한우 등심에 이 방식을 적용 중이다.

(사진=쿠팡)

내달 2일까지 진행되는 행사카드로 구매 시 100g당 한우 1등급 숙성등심 구이용 6천490원, 한우 1+등급 숙성등심 7천990원에 판매한다. 이외에도 채끝 구이용, 안심 스테이크용 등을 준비했다.

쿠팡 관계자는 “한우데이를 맞아 고객들이 품질 좋은 한우를 합리적인 가격에 즐길 수 있도록 마련한 기획전”이라고 말했다.