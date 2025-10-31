中·日 정상, 경주서 오늘 오후 만난다…日 총리 취임 후 첫 대면

[경주=장유미 기자] 다카이치 사나에 일본 총리가 취임 후 처음으로 시진핑 중국 국가주석과 만난다. 두 정상이 이 자리에서 중국의 희토류 무기화, 동일본 대지진 후 중국의 일본산 일부 수산물의 수입 금지, 동·남중국해에서의 양국 군사 활동 등 민감한 의제를 두고 어떤 합의점을 찾을지 주목된다.

일본 정부는 다카이치 총리가 경북 경주에서 시 주석과 31일 오후 정상회담을 개최한다고 공식 발표했다. 이는 다카이치 총리 취임 후 첫 중·일 정상회담이다.

다카이치 사나에 일본 총리 (사진=로이터/뉴스1)

이번 자리는 한국 경주에서 열리는 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의' 참석을 위해 양국 정상이 방한하며 성사됐다. 시 주석과 다카이치 총리는 '전략적 호혜 관계'의 포괄적 추진 필요성에 대한 인식을 공유하고 양국 간 주요 현안을 논의할 것으로 관측된다.

관련기사

다만 양국 간 민감한 의제들이 많다는 점에서 양국 정상회담의 분위기가 어떻게 흘러갈 지도 관심이 쏠린다. 특히 시 주석은 다카이치 총리에게 역사·대만 문제에서 기존에 일본이 했던 약속을 지키라고 요구할 것으로 관측된다.

일본 언론들은 다카이치 총리가 중국 선박의 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도 주변 항해, 중국 당국의 일본인 구속 등에 대해 문제를 제기할 가능성이 있다고 봤다.