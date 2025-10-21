다카이치, 일본 헌정사상 첫 여성 총리...강경보수 연정

다카이치 사나에 자민당 총재가 21일 일본의 제104대 총리로 선출됐다.

일본이 메이지 헌법으로 내각제를 도입한 뒤 140년 근대 정치사상 최초 여성 총리다.

NHK를 비롯한 일번 언론에 따르면 다카이치는 이날 오후 중의원에서 열린 총리 지명 선거에서 과반 233표가 넘는 237표를 확보하며 총리직에 올랐다.

다카이치 총리. 사진_로이터, 뉴스1

자민당과 새로운 연립정권 상대인 제2 야당 일본유신회, 무소속 의원들이 다카이치 총재에게 투표한 것으로 보인다.

참의원 본회의 총리지명선거에서는 123표를 받아 과반표 124표를 확보하지 못했다. 과반표를 얻지 못해 44표를 얻은 노다 요시히코 제1야당 입헌민주당 대표와 함께 결선투표로 진출했고, 결선투표에서 다카이치 총재가 가장 많은 125표를 받으며 총리로 선출됐다.

다카이치 총리는 별칭이 ‘여자 아베’로, 고 아베 신조 전 총리의 정치적 계승자로 꼽히는 강경 보수 정치인으로 꼽힌다.