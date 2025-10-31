ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 과학기술정보통신부
인사
입력 :2025/10/31 13:54
박수형 기자
◇ 국장급 전보
▲ 정보보호네트워크정책관 임정규
박수형 기자
psooh@zdnet.co.kr
과학기술정보통신부
