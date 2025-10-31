엔씨, '지포스 게이머 페스티벌'에 아이온2-신더시티 공개

엔씨소프트(공동대표 김택진, 박병무)는 ‘지포스 게이머 페스티벌(GeForce Gamer Festival)’에서 아이온2(AION2)와 신더시티(CINDER CITY)를 공개했다고 31일 밝혔다.

‘지포스 게이머 페스티벌’은 엔비디아(NVIDIA)가 한국에서의 지포스 사업 25주년을 기념해 진행한 행사다. 엔씨(NC)는 유일한 게임 시연사로 참여해 신작 ‘아이온2’와 ‘신더시티’의 최신 빌드와 신규 트레일러를 페스티벌 방문자에게 선보였다.

아이온2는 다음 달 19일 한국과 대만에 출시 예정인 엔씨(NC) 차세대 MMORPG(다중접속역할수행게임) 신작이다. 뛰어난 그래픽과 방대한 PvE(플레이어 대 환경) 콘텐츠가 특징이다. 신규 영상을 통해 ▲클래스별 개성이 살아있는 전투 시스템 ▲아이온 IP의 아이덴티티가 담긴 '비행' 및 '활공' 모션 등을 공개했다.

엔씨(NC) 이성구 CBO(Chief Business Officer, 최고사업책임자, 부사장)는 ‘지포스 게이머 페스티벌’ 무대에 올라 “엔씨소프트는 높은 퀄리티의 그래픽과 새로운 기술을 추구하며 엔비디아와 오랫동안 협업해왔다”며 “론칭 예정인 아이온2와 엔비디아 최신 기술로 개발 중인 신더시티에 많은 성원 바란다”고 전했다.

아이온2 개발을 총괄하는 엔씨(NC) 백승욱 CBO(전무)는 “원작의 감성과 세계관을 그대로 이어가면서도, 최고 기술을 집약한 ‘아이온의 완전체’를 목표로 개발 중이다”라고 밝혔다.

엔씨소프트 이성구 CBO(부사장).

엔씨소프트 아이온2 개발 총괄 백승욱 PD.

배재현 빅파이어게임즈 대표.

‘신더시티’는 엔씨(NC)의 개발 스튜디오 빅파이어 게임즈(대표 배재현)가 개발 중인 ‘오픈월드 택티컬 슈터(Tactical Shooter)’ 장르 신작이다. ‘신더시티’는 지난 8월 독일 쾰른에서 열린 ‘엔비디아 게임스컴(NVIDIA Gamescom)’ 행사에서 RTX 플래그십 타이틀로 공개됐다. 신규 트레일러 영상에서는 △삼성동 등 서울의 실제 장소가 그대로 구현된 전장 ▲다양한 택티컬 기어와 무기를 활용한 전투 ▲주요 인물 ‘조이’가 등장하는 ‘신더시티’의 핵심 내러티브 등을 공개했다.

배재현 빅파이어 게임즈 대표는 “신더시티는 엔비디아 첨단 기술을 적용해 개발하고 있으며, 이를 통해 많은 이용자가 함께 대규모 협력전(CO-OP)의 진수를 즐길 수 있을 것”이라고 밝혔다.