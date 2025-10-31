"OECD 회원국 R&D 투자비율, GDP대비 평균 2.7%"

경제협력개발기구(OECD) 회원국의 GDP(국내총생산) 대비 R&D 투자비율은 평균 2.7%라는 분석이 나왔다.

과학기술정보통신부는 OECD가 지난 28일 제127차 과학기술정책위원회(CSTP) 총회를 열고 2025 과학기술혁신 전망(STI Outlook 2025) 보고서를 공식 발간했다고 31일 밝혔다.

이 보고서에 따르면 ▲GDP 대비 R&D 투자 비율은 평균 2.7% 수준으로 정체 ▲미국, EU의 국제공동논문 비중은 2018년 이후 증가세 주춤 ▲ 정부 R&D 예산 내 에너지 분야 비중은 2015년 대비 2023년 약 2.3배 확대 ▲연구안보 관련 제도 도입 국가는 40개국 이상으로 증가 등으로 최근 국제 과학기술정책 동향을 분석했다.

자료:2025 국회 과학기술정보방송통신위원회 국정감사장에 등장한 KAIST 사족보행 로봇.(사진=뉴스1)

OECD는 또 최근의 흐름에 대해 “기술 경쟁이 심화되고 지정학적 분열이 확대되면서 정책 복잡성이 커지는 상황”으로 진단하며, "각국이 제한된 자원 속에서도 정책의 효율성과 민첩성을 확보해야 한다"고 강조했다.

이 보고서는 또 합성생물학, 신경기술, 양자기술, 우주기반 지구관측 등 첨단기술의 융합이 혁신과정과 정책수요를 근본적으로 변화시키고 있다고 진단했다.

우리나라와 관련해서 OECD는 한국이 GDP 대비 연구개발(R&D) 투자 비율이 회원국 중 두 번째로 높고, 기업의 R&D 지원에서는 직접 지원과 세제 지원이 균형 있게 운영되고 있다고 평가했다.

반면, 여성 R&D 인력 비율은 OECD 평균보다 낮은 수준인 것으로 분석됐다.

이 밖에도 ▲이산화탄소 포집 및 활용(CCU) 실증 지원센터 ▲연구보안체계 내실화 방안 등 한국의 주요정책 사례들을 소개했다.

구혁채 제1차관은 "이번 보고서의 주요 시사점을 관계 부처, 전문가들과 공유하고, OECD가 제시한 글로벌 혁신정책 방향을 국내 정책 논의에 반영할 계획"이라며 "특히 OECD가 강조한 미션지향형 혁신정책(MOIP)과 기술융합 기반 정책설계 방향이 국내 과학기술정책 수립에 활용될 수 있도록 OECD와의 정책교류를 지속할 예정"이라고 말했다.