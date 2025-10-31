한화큐셀·MS "에이전틱 AI로 데이터센터 전력 20% 절감"

[경주=권봉석 기자] "AI가 인간의 지시를 따르는 도구에서 벗어나 스스로 판단하고 협업하는 동료가 되고 있다. 데이터센터의 효율과 탄소중립, 두 마리 토끼를 잡는 길이 바로 에이전틱 AI다."

31일 오전 경북 경주 예술의전당에서 진행 중인 '아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋에서 박영춘 한화큐셀 그리드·에너지 서비스 사업부장이 이렇게 강조했다.

지속가능한 성장 위한 친환경 에너지 활용 비즈니스 전략 세션의 에릭 울리히 부사장, 박영춘 부사장. (사진=뉴스1)

이날 오전 진행된 '지속가능한 성장 위한 친환경 에너지 활용 비즈니스 전략' 세션에서는 박영춘 사업부장과 울리히 호만 마이크로소프트 클라우드·AI 부문 부사장이 함께 등판했다.

이들은 세션에서 에이전틱 AI가 주도하는 에너지 혁신 청사진을 제시하고 "AI가 인간과 나란히 일하는 동반자로 진화할 때 지속가능한 산업 전환이 가능하다"고 입을 모았다.

"에이전틱 AI, 3단계 거쳐 진화할 것"

한화큐셀은 한화솔루션의 태양광 부문 자회사이며 작년부터 마이크로소프트와 AI 기반 에너지 관리 솔루션을 공동 개발하고 있다.

미국 조지아주에 위치한 한화큐셀 카터스빌 공장 전경 (사진=한화솔루션)

한화큐셀은 미국 조지아주 카터스빌에 25억 달러(약 3조 5740억원)를 투자해 완전 통합형 태양광 기반 전력 공급망을 구축하고 있으며 마이크로소프트는 향후 8년간 12GW 규모의 태양광 모듈과 EPC(설계·조달·시공) 서비스를 공급받을 예정이다.

이날 울리히 호만 부사장은 "챗GPT 이후 AI 진화가 새로운 국면에 들어섰고 단순히 사람의 명령을 수행하는 데 그치지 않고 상황을 이해하고 스스로 결정을 내리는 에이전틱 AI가 부상하고 있다"고 설명했다.

이어 "에이전틱 AI는 ▲ 사용자의 업무를 돕는 시스템 보조 단계 ▲ AI가 동료가 되는 AI 협업 단계 ▲ AI가 공급망을 스스로 조정하고 운영하는 완전 자율 운영 단계 등 3단계로 진화할 것"이라고 전망했다.

"AI, 데이터센터 에너지 소비 최대 20% 절감"

AI 모델 훈련을 위해 구동되는 GPU는 막대한 전력을 소비한다. 울리히 호만 부사장은 "AI가 운영 단계로 진화하면 전력망 관리, 설비 운전, 유지보수까지 완전한 디지털 자동화가 가능해질 것"이라고 설명했다.

박영춘 부사장도 "에이전틱 AI는 한화큐셀의 에너지 관리 시스템에 실제 적용 중”이라며 “표준화된 절차와 체크리스트를 기반으로 반복적인 작업을 자동화하고, 에너지 시뮬레이션과 조달까지 통합 관리할 수 있다"고 설명했다.

이어 "AI가 에너지 소비를 20% 절감하고 생산성을 30% 향상시켜 수십억 달러의 비용 절감 효과를 낼 수 있다"고 전망했다.

에이전틱 AI 선결 조건은 표준화... 책임있는 AI도 필요

박영춘 부사장은 "AI 에이전트의 원활한 의사소통에는 동일한 언어를 수행하는 체계 구축이 필요하며 이 과정을 거치면 운영자, 엔지니어, 에이전트가 동일한 언어로 소통하며 실시간으로 의사결정을 내릴 수 있다"고 강조했다.

울리히 호만 마이크로소프트 클라우드·AI 부문 부사장. (사진=뉴스1)

울리히 호만 부사장은 "AI가 자동화의 모든 영역에 깊이 침투하더라도 결국 인간의 책임은 남는다"며 "AI의 목적과 한계를 명확히 이해하고 책임감 있게 운영할 수 있는 가드레일을 세워야 한다"고 강조했다.

이어 "AI가 인간의 감독 아래 협업자로서 작동할 때 비로소 신뢰할 수 있는 산업 혁신이 가능하다"고 지적했다.