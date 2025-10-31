'당뇨 발 통증' 없애주는 스마트 양말 주목

스위스 연구진이 당뇨병으로 만성 발 통증과 감각 상실을 겪는 사람들을 위해 칩과 센서를 장착한 스마트 양말을 개발했다고 과학매체 아틀라스가 최근 보도했다.

‘레이아(Leia)’ 스마트 양말은 비침습적 전기 자극을 통해 특정 신경을 자극하고 발의 감각을 되살리는 맞춤형 치료 솔루션을 제공한다. 이 기술은 당뇨로 인한 발 통증 등에 일반적으로 사용되는 강력한 진통제 사용을 줄이는 동시에 환자가 더 안정적으로 움직일 수 있도록 돕는다.

양목 발목에 탑재된 초소형 컴퓨터는 밑창의 압력 센서로부터 데이터를 수신해 이를 전기 신호로 변환한다. (사진=마이너바)

전 세계 약 5억6천만 명의 당뇨 환자 중 절반 가량이 ‘당뇨병성 신경병증(diabetic neuropathy)’을 앓고 있다. 이 질환은 종아리 신경 손상으로 인해 발에서 뇌로 감각 신호가 제대로 전달되지 않는 질환으로, 보행이 어려워지고 넘어질 위험이 크게 증가한다.

이 제품은 스위스 취리히 연방공과대학에서 분사한 업체 ‘마이너바(Mynerva)’가 5년에 걸쳐 개발한 것이다. 연구진은 스마트 섬유와 인공지능(AI) 기술을 결합해 실시간으로 발의 압력과 감각 데이터를 수집·분석하는 시스템을 구현했다.

사진=마이너바

양말에는 발바닥 압력 센서가 장착돼 걸을 때 압력 분포를 실시간으로 감지하고 발목 부문에 탑재된 초소형 컴퓨터가 이 데이터를 전기 신호로 변환한다. 이후 양말 원단에 삽입된 전극이 그 신호를 사용자의 신경 부위로 직접 전달해 감각을 복원한다. 이로 인해 양말 착용자는 지면을 느낄 수 있게 되며 보행 시 통증이 완화되며 균형감각이 향상된다.

레이아 양말은 개인화된 치료를 위해 각 발에 맞게 개별적으로 조정할 수 있다. (사진=스위스 취리히 연방공대)

이 기술로 양말을 신으면 걸을 때마다 발에 가해지는 압력을 더 쉽게 인식하고 한층 더 안정감 있게 걸을 수 있게 되며, 잘못된 걸음걸이와 실수로 넘어지는 사고도 예방할 수 있다.

아직 제품은 출시되지 않은 상태로, 특허 출원 및 미국 식품의약국(FDA) 승인 절차를 준비 중이다. 현재 2027년 출시 목표로 제품 개발이 진행 중이다.