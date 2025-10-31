로봇 센서기술, 치과 연구 새 길 연다

산업용 로봇 촉각을 구현하던 센서 기술이 치과 진료실로 향하고 있다.

로봇 센서 전문기업 에이딘로보틱스 29일부터 31일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열리는 '대한치과교정학회 국제학술대회'에 처음 참가해, 자사 6축 힘·토크 센서 기술을 응용한 치아 교정력 측정 솔루션 '오쏘포스'를 공개했다.

에이딘로보틱스 치아 교정력 측정 솔루션 '오쏘포스' (사진=지디넷코리아 신영빈 기자)

에이딘로보틱스는 그간 산업용 및 휴머노이드 로봇용 정밀 센서를 주력으로 개발해온 기업이다. 손끝 촉각을 감지하는 택타일 센서, 손목·발목용 6축 힘·토크 센서 등 고정밀 계측 기술을 확보했다.

이번 학회에서 공개한 오쏘포스는 이 센서 기술을 치과 교정 연구에 접목한 솔루션이다. 치아 표면이나 치근에 작용하는 미세한 교정력을 6축 센서로 정밀하게 측정하고, 이를 실시간 그래프로 시각화해 연구자가 즉시 확인할 수 있다.

또한 '원클릭 좌표 변환 서비스'를 통해 측정값을 치아 해부학적 좌표계로 자동 변환, 임상적으로 해석 가능한 형태로 데이터를 제공한다.

회사 관계자는 "기존 교정력 측정은 감각적 조정에 의존했지만, 오쏘포스는 보이지 않던 힘을 수치화해 보여주는 연구 도구"라며 "향후 임플란트 하중 분석이나 교합력 연구 등 정밀 치의학 분야에 쓸 수 있다"고 설명했다.

에이딘로보틱스는 이번 전시를 시작으로 의료·바이오 분야 연구기관과 협업을 확대하고, 로봇용 센서의 정밀 측정 기술을 의료용 데이터 계측 플랫폼으로 발전시킬 계획이다.