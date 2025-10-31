NC AI, 국방 혁신 이끈다…육군과 AI 생태계 구축 '맞손'

국가대표 인공지능(AI) 기업 NC AI가 국방 AI 혁신을 위해 육군과 손을 맞잡는다.

NC AI는 육군 인공지능센터와 상호 협력 및 교류를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.

이날 협약식에는 NC AI 김근교 글로벌사업실장과 김성숙 육군 인공지능센터장을 비롯한 양 측 주요 관계자들이 참석했다.

육군 인공지능센터 김성숙 센터장(왼쪽), NC AI 김근교 글로벌사업실장 (사진=NC AI)

이번 협약으로 양 기관은 AI 기반 첨단과학기술 강군 발전에 기여하고 상호 발전을 도모한다는 방침이다. 특히 AI 기반 유무인 복합전투체계 구축을 목표로 하는 육군의 2040 비전과 NC AI의 첨단 AI 기술력을 결합해 군 AI 생태계의 새로운 전환점을 만든다는 목표다.

이번 협약에 따라 양 기관은 AI 발전에 필요한 지식과 정보 공유를 통한 시너지 효과 창출에 협력한다. NC AI는 육군 인공지능센터의 역량 강화를 위한 AI 시제품 개발과 전문인력 양성을 위한 교류 발전에 나선다.

육군 인공지능센터는 NC AI와 함께 AI 시제품을 협력 개발하고 기술 교류 발전을 지원하는 상호보완적 협력 구조를 마련했다.

협약의 핵심은 단순 기술 이전을 넘어 공동 관심 분야 및 상호 협력에 관한 세부사항을 지속적으로 협의해 추진하는 열린 협력 체계다. 이를 통해 급변하는 AI 기술 환경에 능동적으로 대응하고 향후 국방 분야의 특수성을 고려한 맞춤형 AI 개발에도 함께 협력할 계획이다.

NC AI는 엔씨소프트에서 축적한 14년간의 AI 기술 내공을 바탕으로 콘텐츠 생성AI, 멀티모달AI, 피지컬AI 등 다방면의 기술력을 보유하고 있다.

특히 바르코 비전 2.0, 바르코 3D 등 자체 개발한 멀티모달 모델은 텍스트·이미지·영상을 동시에 이해하는 기술로, 국방 분야의 감시·정찰·타격 통합 시스템 구축에 주요한 역할을 할 전망이다.

또 NC AI의 피지컬AI 기술은 육군이 추진 중인 유무인 복합전투체계 발전과 직접적으로 연결된다. 바르코 3D 기술을 통한 3D 모델 자동 생성, 디지털 트윈 구현, 멀티모달 융합 기술은 AI 기반 자율운영 체계 구축에 필수적인 기술 요소로 꼽힌다.

육군은 AI 기반 유무인 복합전투체계 완성이라는 목표를 설정하고 있다. 이를 위해 소버린 AI 구축과 군·민 협력을 통한 발빠른 기술력 확보를 추진 중이며 이번 NC AI와의 협약은 이러한 전략의 핵심 축이 될 것으로 평가된다.

이번 협약을 통해 NC AI와 육군 인공지능센터는 한국 육군의 미래전 경쟁력 확보와 국방 AI 주권 강화라는 공동 목표 달성을 위해 협력해 나갈 예정이다.

관련기사

NC AI 김근교 글로벌사업실장은 "육군 인공지능센터와의 전략적 파트너십을 통해 대한민국 국방 AI 혁신의 새로운 장을 열어나가겠다"며 "우리의 첨단 기술력과 육군의 실전 경험을 결합해 자주적인 국방 AI 체계를 구축할 것"이라고 밝혔다.

김성숙 육군 인공지능센터장은 "NC AI와의 MOU를 육군 AI 전환 가속화의 추진제로 삼아 빠르고 효과적인 기술력을 확보하고 첨단과학기술 기반의 정예 육군 구현에 기여하겠다"고 말했다.