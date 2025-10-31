에피유즈랩스, 기업 ERP 전환 비용 줄이는 'SDT' 기술 국내 도입

SAP ERP 전환 시장이 본격적으로 열리면서 에피유즈랩스(EPI-USE Labs)가 기존 전사적자원관리(ERP) 전환 방식의 한계를 보완하며 기업들의 디지털 전환 속도를 높일 방안을 제시한다.

에피유즈랩스는 '선택적 데이터 이관(SDT)' 방식을 국내 시장에 도입했다고 31일 밝혔다.

선택적 데이터 이관은 기존의 그린필드나 브라운필드 접근법의 단점을 개선한 하이브리드 전략이다. 필요한 데이터와 프로세스만 선별적으로 이전하는 방식으로 비용과 시간을 절감하면서도 안정성과 혁신성을 동시에 확보할 수 있다.

에피유즈 코리아 김경호 지사장(이미지=에피유즈)

미국과 유럽, 일본 등에서는 이미 ERP 전환의 새로운 표준으로 자리 잡았으며, 한국은 이제 도입 단계에 들어섰다.

에피유즈랩스는 독점 솔루션 '데이터 싱크 매니저 랜드스케이프 트랜스포메이션(DSM LT)'을 기반으로 차별화된 기술력을 확보했다. 데이터 싱크 매니저는 20년 이상 글로벌 기업의 인수·합병(M&A)이나 분사 프로젝트에서 시스템 랜드스케이프 최적화(SLO)를 수행하며 안정성을 검증받은 기술이다.

최근에는 차세대 ERP 전환의 핵심 엔진으로 활용되고 있으며, 데이터 분할 기능을 통해 비운영 시스템의 데이터 용량을 절반 이하로 줄여 비용 절감 효과를 높인다.

국내에서는 SAP S/4HANA 전환 사업 경험이 풍부한 코오롱베니트와 협력해 기술검증을 완료했다. 양사는 국내 기업을 대상으로 데이터 싱크 매니저 기반 ERP 전환 프로젝트를 확대하고 있으며, 다양한 산업군에 맞춘 기술 적용 사례를 구축하고 있다.

에피유즈코리아는 지난 8월 한국 법인을 설립하고 본격적인 사업 확장을 위한 기반을 마련했다. 회사는 현재 다양한 직군에서 인재를 채용하며, 국내 기업의 ERP 전환 및 데이터 혁신을 지원할 계획이다.

관련기사

에피유즈코리아 김경호 지사장은 "국내 기업들은 ERP 전환 과정에서 시간·비용·리스크 관리라는 세 가지 과제에 직면해 있다"며 "선택적 데이터 이관 방식은 단순한 시스템 업그레이드가 아니라, 기업의 전략적 목표에 맞춰 ERP 구조를 재설계할 수 있는 기회를 제공한다"고 말했다.

또 "데이터 싱크 매니저는 이미 글로벌 시장에서 검증된 솔루션으로 코오롱베니트와의 협력을 통해 한국 기업의 ERP 현대화에 기여할 것"이라고 밝혔다.