직스테크놀로지, 호라이즌아이엠서 투자 유치

인텔리전트 디지털 트윈 솔루션 기업 직스테크놀로지(ZYX Technology)는 자사 인공지능 설계(CAD) 플랫폼의 기술력을 인정받아 신기술사업투자조합 ‘호라이즌아이엠’으로부터 소프트웨어 벤처 투자펀드의 투자를 유치했다고 30일 밝혔다.

이와 관련, 직스테크놀로지 최종복 대표는 "최근 정부에서 관심이 높은 피지컬 AI와 휴머노이드 등 다양한 로봇이 인간과 함께 살아가는 시대가 다가오고 있다”며 “이러한 변화의 중심에서 ‘직스캐드(ZYXCAD)’와 인공지능 기반 설계 솔루션 ‘스페이스(SPACE)’를 글로벌 주요 설계 소프트웨어로 성장시켜 나가겠다”고 말했다.

최종복 직스테크놀로지 대표