SKT, '해킹 여파'로 영업익 90% 감소...침해 보상안 반영

SK텔레콤이 상반기 사이버 침해사고에 따른 일시적 비용 증가로 부진한 실적을 내놨다.

SK텔레콤은 3분기 연결기준 매출 3조9천781억 원, 영업이익 484억 원을 기록했다고 30일 공시했다.

매출은 전년 동기 12.2% 감소했으며 영업이익은 90.9% 감소했다.

별도 기준 매출은 2조6천647억 원, 영업손실 522억 원, 당기순손실 2천66억 원으로 3분기에 시행한 ‘고객 감사 패키지’ 영향을 피하지 못했다.

유무선 통신 사업은 전분기 대비 회복세를 보였다. 5G 가입자는 1천726만 명으로 전분기 대비 약 24만 명 증가했으며, 초고속 인터넷 가입자도 순증으로 전환됐다.

AI DC 사업은 판교 데이터센터 인수 효과와 GPU 임차지원사업 수주에 힘입어 1천498억 원의 매출을 기록했다.

AIX 사업 매출은 557억 원을 기록하며 견조한 성장세를 이어갔다.

SK텔레콤은 분산된 전사 AI 역량을 AI CIC로 재편해 AI 중심 사업 구조 전환을 가속화했다.

글로벌 협력을 바탕으로 AWS와 추진중인 울산 AI 데이터센터 기공식을 지난 8월말 개최하며 본격적인 구축 단계에 돌입했고, 오픈AI와 서남권 전용 AI DC 구축 MOU를 체결해 향후 글로벌 협력 네트워크를 강화할 계획이다.

에이닷은 ‘A.X 4.0’과 ‘GPT-5’ 적용을 통해 대화 품질과 서비스 확장성을 높였으며, 티맵에 확대 적용해 고객 접점을 강화했다. 또한 ‘에이닷 비즈’를 중심으로 다양한 산업군으로의 확산을 추진하며, 기업용 AI 시장에서의 입지를 한층 확대해 나갈 예정이다.

SK텔레콤은 고객 신뢰 회복을 최우선 과제로 삼고, ‘책임과 약속’ 프로그램을 중심으로 고객 보호와 서비스 혁신을 아우르는 종합 대책을 지속 추진하고 있다.

제로 트러스트 기반의 글로벌 최고 수준 정보보호 체계 구축을 목표로, 향후 5년 간 총 7천억 원 규모를 투자하는 ‘정보보호혁신안’을 수립해 실행하고 있다.

이와 함께 고객 감사 패키지를 통해 통신요금 감면, 데이터 추가 제공, T멤버십 제휴사 할인 등 총 5천억 원 규모의 혜택을 8월부터 순차 제공하고 있다. 6개월 내 재가입 고객의 가입 연수 및 멤버십 등급 복원 제도도 도입하는 등 고객 만족과 신뢰 회복에 만전을 기하고 있다.

김양섭 SK텔레콤 CFO는 “SK텔레콤은 고객 신뢰 회복을 최우선으로 두고, AI사업에서 본격적인 성과를 창출하는 등 위기를 기회로 삼아, 더 단단한 회사로 나아가겠다”고 밝혔다.